News Augusta, la Gifra porta in scena “Forza venite gente” a pochi giorni dal ripristino del 4 ottobre festività nazionale di

AUGUSTA – Forza venite gente è un musical teatrale incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi, messo in scena dall’autore Mario Castellacci con Silvio Spaccesi e Michele Paulicelli nel ruolo di San Francesco nel 1981. La Gioventù francescana (Gifra) di Augusta lo aveva già proposto lo scorso anno sempre in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono d’Italia, quindi ha fatto il bis sabato 27 settembre nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”.

Per una felice coincidenza, la rappresentazione si è tenuta pochi giorni dopo l’approvazione alla Camera della legge per l’istituzione della giornata del 4 ottobre, a partire dal 2026 (cadrà comunque di domenica), quale festività nazionale dopo la soppressione decisa nel 1977.

Il musical, nei teatri da quasi mezzo secolo, racconta la vita del santo di Assisi, e lo fa con musiche e coreografie coinvolgenti da cui emergono i tratti dell’uomo e del santo, col suo messaggio e la sua conversione a uno stile di vita evangelico.

Per il successo dello spettacolo, si è mossa una macchina organizzativa composta dai giovani della Gifra in prima linea, affiancati dai familiari, dall’Ordine francescano secolare di Augusta, dai Frati minori cappuccini di Augusta, dalla parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, con il supporto del Comune, rappresentato dal sindaco Giuseppe Di Mare intervenuto per un indirizzo di saluto.