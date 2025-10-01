Primo piano Augusta verso le elezioni, Fdi ufficializza il sostegno a Di Mare per il bis nel 2026 di

AUGUSTA – “Si è tenuto ieri sera il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, convocato con un unico punto all’ordine del giorno: le Amministrative 2026. Il direttivo ha confermato all’unanimità piena fiducia all’attuale sindaco Giuseppe Di Mare, naturale candidato sindaco, nel segno della continuità e della stabilità amministrativa“. Lo rende noto il coordinatore cittadino e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Rosario Sicari.

È un endorsement che sembrava scontato, a un sindaco uscente tesserato di Fratelli d’Italia già in campagna elettorale per tentare la riconferma nella primavera 2026, ma che evidentemente si è ritenuto di ribadire.

“Condividiamo e sosteniamo l’operato del primo cittadino. In questi anni l’amministrazione Di Mare ha dato una svolta ad Augusta dopo una lunga stagione difficile – motiva nel comunicato l’ex assessore della giunta – ha avviato manutenzioni attese da tempo, restituito dignità agli spazi pubblici cittadini, rafforzato il brand della città e contribuito a portare l’iter della depurazione alla cruciale fase finale, aprendo davvero la strada a una vocazione turistica e balneare“.

Nell’ambito del centrodestra partitico, che di fatto compone la giunta da metà mandato amministrativo, tali dichiarazioni in sostegno alla ricandidatura Di Mare arrivano solo dopo quelle già espresse da Forza Italia, con ampio anticipo nel novembre del 2024 attraverso un comunicato, e dal Mpa oggi Grande Sicilia nel gennaio di quest’anno a palazzo di città contestualmente alla nomina dell’assessore-consigliere Biagio Tribulato a vicesindaco, e più recentemente dalla Democrazia cristiana a mezzo social, anche attraverso i rispettivi deputati regionali.

“Sono evidenti – conclude il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia – i progressi nella gestione dei servizi e da non sottovalutare anche la capacità del sindaco uscente di interlocuzione con gli altri livelli istituzionali, elementi che hanno consentito ad Augusta di tornare protagonista nei tavoli regionali e nazionali. La capacità del sindaco di fare squadra con tutti gli alleati – sottolinea – è stata determinante ed a lui va riconosciuto il merito di essere uomo di squadra. Ci aspettano sfide decisive sul porto, sullo sviluppo turistico e sull’attrazione di nuovi investimenti. Augusta deve consolidare la crescita avviata e aprire una nuova stagione di opportunità per cittadini e imprese. Sono certo che insieme a tutti i nostri alleati continueremo a dare risposte alla città“.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: Rosario Sicari e Giuseppe Di Mare)