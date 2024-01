Primo piano Augusta, Bollettino Società di storia patria al 10° numero, ecco i contenuti di

AUGUSTA – È stato dato alle stampe, in questi giorni, il decimo numero del Bollettino della Società augustana di storia patria, che quindi a breve sarà presentato pubblicamente e distribuito ai soci del sodalizio culturale.

Dodici i contributi accolti nel nuovo numero, di cui due postumi. Ecco, qui di seguito, i titoli e gli autori in ordine di pubblicazione.

“Storia locale. Lo stato della ricerca e le potenziali prospettive imposte dal futuro”, a cura del dott. Giuseppe Cacciaguerra, archeologo e membro dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale – Cnr di Catania.

“Contrasti e liti tra i Castellani di Brucoli, i Baroni della Gisira e l’Università di Augusta”, articolo postumo scritto nel 2012 dal compianto preside emerito prof. Giovanni Satta (1932-2012).

“Una passeggiata per l’Agorà a Megara Hyblaea sulle tracce di Epicarmo”, scritto dalla prof. Alessandra Teresa Traversa.

“L’Idroscalo di Augusta da aeroscalo a patrimonio comune” dell’avv. Raffaele Migneco Omodei, socio della Società augustana di storia patria.

“Le Suore di Sant’Anna in Augusta”, articolo postumo scritto nel 2005 dall’avv. Elio Salerno (1923-2018), indimenticato fondatore e presidente della “Commissione comunale di Augusta per il piano di studi di storia patria, istituzioni e ricerche”.

“Augusta durante l’occupazione angloamericana”, scritto dalla prof. Giuseppina Romeo Spina.

“Spigolature per la storia della Associazione Filantropica Liberale Umberto I fondata ad Augusta nel 1881”, scritto da Salvatore Romano, presidente della Società augustana di storia patria.

“Notazioni sul Giurista Simone Cuccia (Augusta 1841- Palermo 1894)”, scritto dal prof. avv. Gabriele Massimiliano Ragusa, vicepresidente della Società augustana di storia patria.

“Il Palazzo delle Poste di Augusta di Francesco Fichera”, a cura dell’arch. Eleonora Di Mauro, dottore di ricerca in Disegno e Rappresentazione.

“Dal 1861 al 1953 per Augusta 11 presenti in Parlamento non tutti nati qui e qualcuno non fu mai visto”, scritto dal dott. Salvatore Ricciardini.

“L’annullo delle Poste Italiane storicizzato per il 340° anniversario del culto della Madonna Addolorata ad Augusta. 7 aprile 2023”, a cura della dott.ssa Carmela Mendola, segretaria della Società augustana di storia patria.

Il numero si chiude con il ritorno de “La bacheca fotografica del Maestro Giuseppe Bottino“, con il servizio fotografico realizzato il 26 ottobre 1961 in occasione della cerimonia religiosa in suffragio dei Caduti della Seconda guerra mondiale sepolti nel Cimitero del Comune di Augusta e le cui reliquie mortali, riesumate e ricomposte in piccole urne di zinco, furono trasferite nel Cimitero militare di Catania.

“La pubblicazione del numero 10 – annuncia il presidente del sodalizio, Salvatore Romano – sarà anche l’occasione per il rinnovo delle adesioni da parte dei soci sostenitori, dei soci benemeriti e di quanti vorranno iscriversi alla nostra associazione culturale oramai proiettata nel suo sesto anno di operosa e fattiva attività“.