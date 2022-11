Primo piano Augusta, Bollettino Società di storia patria, ecco le collaborazioni del numero 8 di

AUGUSTA – È stato dato alle stampe il numero 8 del Bollettino della Società augustana di storia patria, la cui ultima pubblicazione ha visto la luce lo scorso dicembre con presentazione nell’auditorium comunale “Liggeri”. Come rende noto il presidente Salvatore Romano, “il sodalizio culturale che per causa della pandemia ha dovuto rallentare il suo lavoro, dopo lo spettacolo dell’Opera dei pupi offerto agli istituti comprensivi, continua con l’atteso numero 8-2022 del Bollettino, che per gli argomenti trattati e la mole dei contributi possiamo definire monografico e interamente dedicato alla chiesa Madre di Augusta“.

Il nuovo numero in stampa vede, dopo l’introduzione dello stesso Romano alla guida del sodalizio da quasi due anni, l’editoriale del prof. Paolo Giansiracusa sul ruolo delle associazioni che si occupano di storia patria.

Il primo articolo storico, a cura del prof. Eugenio Magnano di San Lio, dell’Università degli studi di Catania, reca il titolo Maestranze ed architetti per la chiesa Madre di Augusta. Si tratta di uno studio di caratura scientifica sulla storia dell’edificio sacro, corroborato con osservazioni, rilievi tecnici e ben oltre cinquanta documenti d’archivio interamente trascritti.

Il secondo articolo, a firma di Giuseppe Carrabino, già presidente della Società augustana di storia patria e attuale assessore alla Cultura, è dedicato a La quadreria della chiesa Madre di Augusta, per una ricognizione del patrimonio pittorico della chiesa Madre.

Il terzo contributo, intitolato La conversione di San Paolo – Un dipinto del XVIII sec. nella chiesa Madre di Augusta, Caduti da cavallo la solitudine della conversione, è redatto dal sacerdote Salvatore Nicosia, il quale prendendo spunto dall’opera pittorica offre al lettore delle riflessioni sul tema della solitudine.

“Anche questo numero – annuncia il presidente Salvatore Romano – come i precedenti sarà di 335 pagine e ricco di contributi inerenti al patrimonio storico-culturale di Augusta. La stampa si deve al generoso apporto delle aziende “Cristoforo Ternullo srl” e “Pnz Imprese marittime srl” che ringraziamo per aver accettato di buon grado di sponsorizzare l’impegno portato avanti dalla Società. Per non dimenticare la Banca agricola popolare di Ragusa che dalla fondazione sostiene puntualmente le nostre attività aperte ai soci e alla cittadinanza di Augusta“.

“Per ragioni di spazio“, fa sapere il presidente del sodalizio, è stata rinviata al numero 9 programmato per il 2023 la consueta “Bacheca fotografica del maestro Giuseppe Bottino”.