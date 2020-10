Primo piano Augusta, boom di positivi al Covid: diventano 29. Sindaco: “Si sta cercando di circoscrivere mappa contagi” di

AUGUSTA – Dai 6 di venerdì sera ai 29 di questo lunedì sera, 23 in più nell’arco di settantadue ore. Ventinove è il numero degli augustani attualmente positivi al Covid-19. Il dato è stato divulgato dal sindaco uscente Cettina Di Pietro, informata dall’Asp di Siracusa a seguito di asserito “sollecito”.

“Sulla base dei protocolli sanitari in vigore, sono stati messi in isolamento preventivo i soggetti che sono stati in contatto diretto con i contagiati – fa sapere il primo cittadino – Sebbene la situazione epidemiologica sia più preoccupante rispetto a quella di qualche giorno fa, le autorità sanitarie stanno cercando di circoscrivere la mappa dei contagi. La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile senza, di contro, suscitare inutili timori e diffondere ingiustificati allarmi come, pure, mi è stato segnalato in queste ore“.

È noto, tra i ventinove augustani attualmente positivi, che il candidato a sindaco Pippo Gulino, in questo inizio di settimana che porta al voto per il ballottaggio, è ricoverato al Covid center dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa.

Come tutte le autorità, ancora una volta Di Pietro ribadisce l’importanza di “distanziamento fisico, mascherine indossate correttamente, mani igienizzate, attivazione dell’app Immuni“. “Non appena avrò altre notizie dall’Asp – conclude – sarà mia cura informarvi immediatamente, fino al passaggio di consegne al nuovo Sindaco”.

