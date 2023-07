Primo piano Augusta, carabinieri, riattivato il posto fisso stagionale di Agnone Bagni di

AUGUSTA – Al fine di potenziare la vigilanza nelle località balneari per la stagione estiva, come ogni anno, viene riattivato ad Agnone Bagni il posto fisso stagionale dei carabinieri, contestualmente a quello di Marzamemi (Pachino), per il periodo dall’1 luglio al 31 agosto.

Il presidio di Agnone Bagni, situato in uno stabile di proprietà privata al civico 29 del lungomare, preso in affitto dal Comune di Augusta per due mesi, osserverà un orario d’apertura al pubblico che va dalle 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 18,30, mentre la vigilanza sarà effettuata con pattuglie a piedi e automontate, “con orari d’impiego flessibili, al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti – fanno sapere i carabinieri – per la prevenzione dei reati in genere“.

Il posto fisso stagionale è comandato dal luogotenente carica speciale Paolo Cassia, che comanda la stazione carabinieri di Augusta. Alla cerimonia inaugurale, hanno preso parte anche il maggiore Stefano Santuccio, comandante della compagnia di Augusta, e il sindaco Giuseppe Di Mare.

Nei prossimi giorni, giungeranno in provincia di Siracusa diciotto giovani carabinieri provenienti dalle varie scuole dell’Arma a corollario delle attività addestrative appena concluse, che forniranno il loro supporto nei vari servizi preventivi per la stagione estiva. Inoltre, quest’anno, è stato offerto dal comando provinciale a due neo ufficiali di espletare nel Siracusano il cosiddetto “esperimento pratico”, momento in cui i giovani ufficiali, neo laureati in giurisprudenza, si cimentano, prima di essere assegnati ai reparti, con le peculiarità del servizio territoriale.