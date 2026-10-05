Primo piano Twingo Cup, l’augustano Centamore rimonta a Vallelunga: terzo tra gli italiani e giro più veloce di

AUGUSTA – Una rimonta fino al 6° posto assoluto, che vale il 3° posto tra i piloti italiani, impreziosita dal giro più veloce di gara 2. È il risultato ottenuto dal pilota augustano Camillo Centamore nella terza tappa del campionato italiano Twingo Cup, disputata domenica 20 settembre all’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, alle porte di Roma.

L’appuntamento della Twingo Cup si è svolto nell’ambito del “Vallelunga racing – American festival of Rome ’26”, nel fine settimana che ha ospitato anche il Nascar Gp Italy e le semifinali della Nascar Euro Series. Il calendario della Twingo Cup 2026 ha visto finora le tappe del Mugello, di Magione e quindi di Vallelunga, prima dell’ultimo appuntamento previsto a Misano a novembre.

Per Centamore, al volante della Renault Twingo numero 95 del team Lema Racing, il fine settimana romano era iniziato con indicazioni positive. “Nelle due sessioni di prove libere sono andato abbastanza forte, sempre nei primi quattro assoluti e secondo nel gruppo degli italiani che si giocano il titolo“, riferisce il pilota augustano. Le qualifiche, inizialmente previste per sabato sera, sono state poi disputate domenica mattina.

La sessione ufficiale ha visto Centamore fermare il cronometro sul 2’20”214, tempo che gli è valso il 10° posto assoluto su sedici vetture e il 5° tra i piloti italiani. Un risultato meno brillante rispetto alle sensazioni delle libere e che, secondo quanto riferito dal pilota, sarebbe stato condizionato da problemi tecnici alla vettura. “La macchina non andava come il giorno prima. Tornato ai box ho chiesto al team di fare una diagnosi perché sentivo che qualcosa non andava: sono emersi un errore alla sonda lambda e un problema di compressione a un cilindro“, racconta.

Da qui il lavoro in tempi strettissimi dei tecnici della Lema Racing per consentirgli di prendere regolarmente il via. “I meccanici hanno dato anima e cuore per sistemare la macchina e permettermi di essere al via, e ci sono riusciti“, prosegue nel racconto Centamore. Ma un nuovo inconveniente, questa volta al comando del cambio, avrebbe compromesso gara 1. Partito dalla decima posizione, Centamore è riuscito a portarsi rapidamente nelle posizioni di testa: “Al primo giro ero già quinto assoluto, poi il cambio ha smesso di funzionare e sono scivolato in fondo alla classifica“. Ha infatti concluso la prima manche al 15° posto assoluto, dopo avere completato tutti gli undici giri previsti.

Individuato e risolto il problema al leveraggio del cambio, è stata gara 2 a cambiare il volto del weekend per l’augustano. Scattato dalla quindicesima posizione, Centamore ha recuperato terreno fino a tagliare il traguardo virtuale al 6° posto assoluto, alle spalle degli italiani Mauro Angelini e Giacomo Pegazzano: un piazzamento che lo colloca quindi terzo tra i piloti italiani. A certificare la prestazione è soprattutto il dato cronometrico: Centamore ha fatto segnare in gara il tempo di 2’18”473, alla media di 106,201 chilometri orari, risultato ufficialmente registrato come giro più veloce dell’intera manche. Ha preceduto, sotto questo profilo, tutti gli altri quindici piloti schierati.

“È stata una gara di rimonta impressionante, perché quando i distacchi sono minimi rimontare è molto più difficile, ma ce l’ho fatta – commenta il pilota augustano – Questo terzo posto per me vale tanto, perché avevo il potenziale per vincere, ne sono certo“.

Gara 2 si è conclusa anticipatamente, forse sul più bello mancando tre giri alla conclusione e con la rimonta in corso, per la bandiera rossa alle ore 19,35, intervenuta una ventina di minuti dopo il tramonto.

Il risultato di Vallelunga si aggiunge al podio ottenuto all’esordio stagionale al Mugello, quando Centamore aveva chiuso gara 1 al 4° posto assoluto e 2° tra gli italiani, prima del ritiro in gara 2 per un contatto mentre era nuovamente in lotta nelle posizioni di vertice. Il debutto nella Twingo Cup era arrivato dopo il terzo titolo regionale conquistato nel “Formula junior trophy Sicilia” nel 2025, successivo a quelli già ottenuti nel 2020 e nel 2021.

“Voglio ringraziare il mio amico fraterno Daniel Messina, che quest’anno ha deciso di non lasciarmi mai solo in pista, la mia famiglia che mi supporta in queste avventure, il mio papà che mi segue dal cielo e il mio amico Lorenzo, che anche lui ci guarda dall’alto – conclude Centamore – Ringrazio il team Lema Racing e tutti i meccanici che hanno fatto l’impossibile per mandarmi in pista“.

La stagione della Twingo Cup proseguirà con l’ultimo appuntamento in programma dal 6 all’8 novembre al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.