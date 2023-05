Primo piano Augusta celebra il patrocinio di San Domenico, dalla processione allo spettacolo pirotecnico di

AUGUSTA – È il giorno in cui Augusta celebra il patrocinio di San Domenico, che, secondo la leggenda, nel 1594 apparve in groppa a un cavallo e, armato di una luccicante spada, riuscì da solo a spaventare e mettere in fuga i Turchi che per l’ennesima volta tentavano d’impadronirsi della città. Grande è l’attesa per l’uscita trionfale del simulacro dalla chiesa di San Domenico e per gli spettacoli serali che chiuderanno il novenario di festeggiamenti in onore del santo patrono.

La processione del simulacro, che segue quella del Braccio reliquiario svolta ieri pomeriggio, partirà alle ore 19 dalla chiesa di San Domenico con il seguente percorso: piazza S. Domenico, via XIV Ottobre, via X Ottobre, via della Rotonda, via Principe Umberto e piazza Duomo, dove l’amministratore parrocchiale don Alfio Scapellato, il padre domenicano Francesco Santi Lombardo e il sindaco Giuseppe Di Mare rivolgeranno i rispettivi messaggi alla città; al passaggio dal palazzo di città, il presidente del Consiglio comunale, a nome del civico consesso, offrirà un omaggio floreale al santo patrono; quindi la processione proseguirà per via Principe Umberto, via Colombo, via XIV Ottobre, piazza San Domenico, facendo rientro in chiesa.

Ad accompagnare il simulacro sarà, come da tradizione, il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, per l’occasione del gemellaggio siglato ieri tra Augusta e La Valletta, insieme alla Società filarmonica “King’s Own” della capitale maltese.

Nella serata, sul palco di piazza Castello, a partire dalle ore 22, lo spettacolo conclusivo vedrà protagonista il noto duo catanese composto dal conduttore Salvo La Rosa insieme al comico Enrico Guarneri in arte Litterio. La voce della cantante augustana Alessandra Patanè darà seguito alla nottata verso lo spettacolo pirotecnico titolato “Tra cielo e mare”, in programma alle ore 1 con punto di lancio nel porticciolo turistico privato sul golfo Xifonio, nei pressi della cosiddetta “Badiazza”.

Il piano straordinario di viabilità per i festeggiamenti in onore di San Domenico prevede per quest’ultima giornata il servizio gratuito di bus navetta dalle ore 16 alle 2,30.