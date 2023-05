Primo piano Campionati italiani di fisica, fratelli Spinali del “Megara” premiati a Catania di

AUGUSTA – Nei giorni scorsi, nella sala conferenze dei Laboratori nazionali del Sud (Istituto nazionale di fisica nucleare) di Catania, in collaborazione con il Piano lauree scientifiche – Fisica dell’Università di Catania, ha avuto luogo la premiazione degli studenti che si sono distinti nelle gare di secondo livello dei campionati (ex “Olimpiadi”) italiani di fisica, cioè le gare interprovinciali, la cui finale nazionale si è poi tenuta a metà aprile a Senigallia (Ancona).

La cerimonia si è svolta alla presenza del rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, del direttore Infn-Lns Santo Gammino, del direttore del dipartimento di Fisica e Astronomia Maria Grazia Grimaldi, del segretario Aif (l’Associazione per l’insegnamento della fisica, che organizza i campionati) di Catania Carlo Russo e delle docenti referenti dei due poli per le gare di Catania, Maria Luisa Lizzio e Lina Lo Presti (vedi foto di copertina).

Per il Liceo “Megara” di Augusta sono stati premiati Vincenzo Spinali, studente della classe 5ªB del Liceo scientifico classificato in fascia d’argento (seconda fascia, per risultato superiore al 70 per cento della media quinquennale), e la sorella Elena Spinali, della classe 3ªB del Liceo scientifico classificata in fascia di merito. A quest’ultima è stato assegnato anche il premio speciale dedicato alla memoria del giovane Riccardo Giacobbe, scomparso in età prematura, premio destinato “allo studente del terzo anno che ha elaborato la migliore prova”. Il riconoscimento è stato consegnato ai genitori della studentessa augustana dalle mani dei genitori di Riccardo, alla presenza telematica anche del nonno Francesco in videocollegamento dal Senato della Repubblica.

Le congratulazioni ai due liceali vengono espresse in una nota dal dirigente scolastico Renato Santoro, dalla coordinatrice del dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno e dai docenti referenti del progetto Anna Lucia Daniele e Corrado Failla, il quale ha coordinato la fase iniziale dei campionati.