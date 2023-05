Primo piano Augusta e La Valletta città gemellate nel segno di San Domenico, per una sovvenzione europea di

AUGUSTA – Da oggi, vigilia della festa del patrocinio di San Domenico, sono gemellate le città di Augusta e La Valletta, piccola capitale di Malta. Il protocollo d’intesa è stato siglato nella tarda mattinata, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, dai sindaci Giuseppe Di Mare e Alfred Zammit, alla presenza dei segretari generali e degli assessori dei rispettivi enti locali.

Il sindaco di La Valletta, Zammit ha invitato il collega augustano con una delegazione a Malta, per ricambiare l’ospitalità il prossimo 6 agosto, in cui la capitale celebra San Domenico di Guzmán nel giorno della morte.

L’intesa nasce per la partecipazione al programma di finanziamento europeo Cerv, acronimo che in italiano sta per “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”, e in particolare al bando riservato ai gemellaggi tra comuni di Stati diversi, per progetti della durata tra 6 e 12 mesi che possano promuovere, come recita l’avviso, la diversità culturale, il dialogo, il rispetto e la comprensione reciproca e sviluppare opportunità di partecipazione civica a livello europeo.

Il bando, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, è stato aperto lo scorso 15 marzo e scadrà il prossimo 20 settembre. Il contributo Ue consiste in una sovvenzione forfettaria compresa tra euro 8.455 e 50.745 per progetto.

Ad auspicare ed elaborare il progetto nel solco della comune devozione a San Domenico e delle tradizioni storiche e culturali, in collaborazione con i rispettivi enti locali, sono state in particolare l’associazione “Italia nostra” sezione di Augusta, presieduta da Jessica Di Venuta, e l’associazione della capitale maltese “The Islands“, guidata da Ivana Legname, con il prezioso contributo del manager Matthew Carbonaro e dello storico Dante Cerilli.

Un ruolo centrale per la celebrazione del gemellaggio, oltre agli istituti comprensivi “Principe di Napoli” e “Salvatore Todaro” presenti in piazza Duomo con gli alunni per intonare i due inni nazionali, lo hanno le due bande musicali cittadine. L’antica Società filarmonica “King’s Own”, la banda della capitale maltese devota a San Domenico, è infatti giunta in città e nel pomeriggio si è presentata in grande stile nella chiesa Madre, dando vita al suo primo concerto ad Augusta. Quindi, si è trasferita nella chiesa di San Domenico per accompagnare la tradizionale processione del Braccio reliquiario del santo patrono, insieme al Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”.

Nel giorno della festa del patrocinio di San Domenico, mercoledì 24 maggio, sono previste altre tre esibizioni insieme alla banda musicale cittadina: la mattina alle ore 9,30 in sfilata da piazza Castello per le vie del centro, il pomeriggio alle 18 ancora in piazza Duomo, per infine seguire dalle ore 19 la processione del simulacro di San Domenico per le vie della città.

Mercoledì 25, come anticipato ieri dall’assessore Pino Carrabino, sono previste per la delegazione maltese, in collaborazione con i volontari di “Italia nostra”, le visite al santuario dell’Adonai, alle Saline, alle chiese cittadine nonché alla Ricetta di Malta.