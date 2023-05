Primo piano Augusta, piano viabilità San Domenico, percorsi e orari bus navetta fino al 24 maggio di

AUGUSTA – È in vigore dal pomeriggio di sabato 20 maggio, con efficacia fino alla notte tra mercoledì 24 e giovedì 25, il piano straordinario di viabilità per i festeggiamenti in onore di San Domenico. Il piano, con diverse ordinanze di polizia municipale, dispone in sostanza la chiusura al transito veicolare dalle ore 16 alla mezzanotte delle principali arterie del centro storico e prevede il percorso alternativo tramite la Porta spagnola per raggiungere l’Isola, che viene “sconsigliata” (non vietata) agli automobilisti non residenti nel quartiere, invitati piuttosto a utilizzare le cinque linee di bus navetta.

La raccomandazione, ribadita dall’amministrazione comunale, è consequenziale all’interdizione nella fascia oraria del viadotto Federico II nella direzione dalla Borgata all’Isola, e alla previsione nell’Isola di due aree di parcheggio (piazza Maestri del Lavoro al mercato giornaliero; piazzale delle Ancore al comando Marisicilia) che si saturano rapidamente nelle serate che vedono in piazza Castello artisti di richiamo regionale e nazionale, come prossimamente: Le Vibrazioni lunedì 22 ore 21,30; Anna Tatangelo martedì 23 ore 22; Salvo La Rosa e Litterio mercoledì 23 ore 22.

A beneficio dei nostri lettori, ripubblichiamo qui di seguito i rispettivi capolinea e itinerari, ricordando che il servizio è gratuito ed è attivo a ciclo continuo dalle ore 16 all’1 della notte, esteso fino alle 2,30 nella notte conclusiva dello spettacolo pirotecnico (che avrà punto di lancio nel porticciolo turistico privato sullo Xifonio, alla “Badiazza”).

Navetta linea 1 – Partenza e arrivo: piazza Unità d’Italia / Palajonio

Itinerario: piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, lungomare Rossini, viadotto Federico II, corso Sicilia, piazza Unità d’Italia.

Navetta linea 2 – Partenza e arrivo: parcheggio via Marina Ponente / piazza Maestri del Lavoro (area del mercato giornaliero)

Itinerario: piazza Maestri del Lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marisicilia), via Muscatello, via Marina Levante, via Xifonia, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, piazza Maestri del Lavoro, via Marina Ponente, via Adua, via Dessié, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marisicilia).

Navette linea 3 e 4 – Partenza e arrivo: Porta spagnola

Itinerario: lungomare Rossini, “ponti spagnoli”, via Giovanni Saraceno, viale Vittorio Veneto, via Marina Ponente, via della Rotonda, via Megara, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, “ponti spagnoli”.

Navetta linea 5 – Partenza e arrivo: lungomare Rossini

Itinerario: lungomare Rossini, viadotto Federico II, via Cristoforo Colombo (Giardini pubblici), via Giovanni Saraceno, “ponti spagnoli”, lungomare Rossini.