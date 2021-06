Primo piano Augusta, celebrati i funerali di Giovanni. La città piange l’ennesima vittima della strada di

AUGUSTA – Sono state celebrate in chiesa Madre nell’afoso pomeriggio di oggi le esequie di Giovanni Rizzo, il quarantenne rimasto vittima di un incidente stradale ieri intorno alle 13,30 sulla Catania-Siracusa.

Lacrime e commozione ai funerali, officiati dall’arciprete don Palmiro Prisutto, partecipati da numerosi giovani concittadini che hanno conosciuto l’allegria e la gioia di vivere di Giovanni, gestore di una tabaccheria per lavoro e dj per passione. Presenti i familiari, la compagna di 36 anni e la bimba di lei, di 7 anni, queste ultime due salvatesi riportando solo lievi ferite nel tragico incidente.

Sulle dinamiche del sinistro fatale faranno luce le autorità competenti, a seguito dei rilievi della Polizia stradale di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Focus del quarantenne era ferma sulla corsia di emergenza della strada statale 114, all’altezza dello svincolo di Sortino, quando un autocarro è sopraggiunto impattando contro l’auto. Il personale sanitario, giunto anche con l’elisoccorso, non ha potuto far nulla per l’augustano.