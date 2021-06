Primo piano Catania-Siracusa, auto ferma in corsia di emergenza urtata da camion: muore quarantenne augustano di

AUGUSTA – Tragedia sulla strada statale 114, Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo, all’altezza dello svincolo di Sortino (km 134), nel territorio di Augusta. Nel sinistro tra un’autovettura e un camion ha perso la vita il quarantenne augustano Giovanni Rizzo, mentre ne sono uscite con ferite lievi la donna di 36 anni e la bambina di 7 nella sua auto, anche loro augustane.

Secondo una primissima ricostruzione, intorno alle 13,30 l’autovettura Ford Focus del quarantenne era ferma sulla corsia di emergenza quando è stata urtata da un autocarro sopraggiunto, per una dinamica in corso di accertamento da parte della Polstrada di Siracusa. La vittima si sarebbe trovata al di fuori dell’abitacolo quando è avvenuto l’impatto, e all’arrivo dell’elisoccorso (nella foto di repertorio in copertina, ndr) i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso.

Si sono salvate la donna e la bambina rimaste all’interno dell’autovettura, poi trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” di Augusta ricevendo prognosi rispettivamente di 5 e 10 giorni.