Augusta, studentessa “Ruiz” 3ª classificata nazionale al concorso Rotary su legalità e cultura dell’etica

AUGUSTA – La studentessa augustana Marta Ghirlanda, della classe 5ªA Turismo dell’Istituto tecnico settore Economico del “Ruiz” di Augusta, ha conquistato il terzo posto nella categoria “Temi” del concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, organizzato dai distretti italiani del Rotary International, su iniziativa del distretto Rotary 2080 che riunisce i club di Lazio e Sardegna, con l’adesione del Rotary club Augusta presieduto da Ernesto Cannella.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nonché agli studenti universitari, riflette l’attenzione riservata dal Rotary ai giovani con l’obiettivo di promuovere in loro lo sviluppo di una coscienza etica. Quest’anno il tema proposto, che ha suscitato una grande partecipazione da parte degli studenti di tutta Italia, era legato all’emergenza da Covid-19, con il titolo “Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il ruolo delle istituzioni e dei cittadini”.

La studentessa augustana, con l’elaborato “Riflessioni sul 2020, l’anno del Coronavirus”, è stata l’unica premiata tra i partecipanti attraverso il distretto 2110 Sicilia-Malta per la categoria “Tema” scuola superiore.

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso venerdì 18 giugno a Roma, in piazza del Campidoglio, alla presenza di autorità del mondo rotariano, politico e culturale, tra cui l’assessore alla Crescita culturale Lorenza Fucci intervenuta per i saluti istituzionali in rappresentanza del sindaco di Roma, Virginia Raggi. L’augustana Marta Ghirlanda è stata accompagnata dalla docente di Lettere del “Ruiz”, Stefania Anfuso, e da Dario Valmori, co-segretario e responsabile del progetto per il Rotary club di Augusta.

“Per il club di Augusta – commenta l’avvocato Valmori – il riconoscimento ottenuto da Marta è motivo di grande orgoglio. Il progetto “Legalità e cultura dell’etica” è particolarmente sentito all’interno del nostro club, che ormai da diversi anni ha abbracciato l’obiettivo di favorire nella società e soprattutto nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità. Ragazzi come Marta, con la quale ci congratuliamo ancora, sono per noi la conferma che stiamo operando bene e nella giusta direzione”.

Soddisfazione esprime anche la docente Anfuso: “Ringrazio il club Rotary di Augusta per aver promosso un concorso coerente con quei principi della legalità su cui noi docenti fondiamo il nostra lavoro didattico. Grazie a Marta per il suo elaborato, ricco di emozioni e riflessioni per nulla scontate e alla prof.ssa Rosanna Bellistri, referente scolastica del concorso, per l’impegno organizzativo profuso”.

“Sono emozionata – afferma, a margine della premiazione, la studentessa Ghirlanda – Questo premio è stato una bellissima sorpresa in un periodo in cui sono immersa nella preparazione degli esami di Stato. Ma ho voluto a tutti i costi essere presente alla cerimonia di premiazione, credo che sia il segno di un possibile ritorno alla normalità”.

Infine, la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, commenta così il prestigioso riconoscimento nazionale: “Non posso che compiacermi per il risultato raggiunto, che testimonia l’eccellenza del nostro Istituto, impegnato da diversi anni nella realizzazione di percorsi formativi incentrati sulla legalità. Continueremo su questa strada forti anche della preziosa collaborazione del club Rotary cittadino”.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Dario Valmori, Marta Ghirlanda e Stefania Anfuso)