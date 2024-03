Eventi Augusta, “Celebrazione di Maria Addolorata”, le emozioni dei fedeli raccolte in un volume di

AUGUSTA – Nel contesto degli appuntamenti in preparazione alla Settimana santa e alla Pasqua, sarà presentata domenica 17 marzo alle ore 19, nella chiesa di San Francesco di Paola, la pubblicazione “Celebrazione di Maria Addolorata. Emozioni e sentimenti di un popolo”.

L’idea del volume, curato direttamente dalla parrocchia, nasce dalla raccolta in forma anonima delle emozioni che suscita in chi lo osserva il simulacro della Madonna Addolorata (nella foto di copertina), custodito proprio nella chiesa di via Xifonia e protagonista della tradizionale processione del Cristo morto, nel pomeriggio del Venerdì santo, con il suggestivo incontro dei simulacri e la successiva “spartenza”.

Nella pubblicazione, uno spazio dedicato alla ricerca storica del prof. Giuseppe Cassisi, oltre alle riflessioni sulla figura della Madonna redatte dall’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto e dal monsignore augustano Salvatore Caramagno, parroco della chiesa di Santa Maria della Consolazione a Belvedere (Siracusa).

Sono inoltre stati inseriti alcuni passaggi delle omelie dettate dal cardinale Paolo Romeo in occasione della celebrazione del Panegirico dell’Addolorata negli anni 2019 e 2022 e di monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi, ospite della comunità parrocchiale di San Francesco di Paola in occasione del Panegirico del 2023.

Domenica per la presentazione del volume saranno don Francesco Scatà, parroco della chiesa di San Francesco di Paola, e il prof. Giuseppe Cassisi a intervenire, con gli intermezzi musicali della corale polifonica “Iubilaeum”, diretta dal maestro Luigi Trigilio.