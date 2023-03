Primo piano Augusta, cimitero, al via lavori su muro di cinta storico danneggiato. Progetto da 319mila euro di

AUGUSTA – Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro di cinta lato sud-sudovest nella parte storica del cimitero comunale, ad opera della ditta aggiudicataria. Il tratto interessato presentò i primi danni evidenti a seguito di un’ondata di maltempo nel novembre del 2014.

L’attuale amministrazione Di Mare aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo nel dicembre del 2021, prenotando nel relativo bilancio comunale la somma complessiva di 319mila 283 euro (Iva compresa). L’importo dell’affidamento, tramite gara bandita nel novembre 2022 su piattaforma telematica Sintel con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso“, era stato fissato in 191.278 euro per lavori soggetti al ribasso d’asta, con 21.347 euro per oneri d’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Tra gli ulteriori 106.656 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, oltre agli oneri fiscali, i costi previsti inerenti all’estumulazione dei feretri e alla tumulazione finale con nuove casse in zinco.

“Per i lavori di messa in sicurezza e restauro sono previste le estumulazioni di 36 feretri e saranno temporaneamente custoditi in un locale che stiamo appositamente realizzando al campo di inumazione. Al termine dei lavori saranno ricollocati nei loculi originari“, riferisce oggi Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica con delega ai Servizi cimiteriali.

“Il maltempo del novembre 2014 aveva provocato dei cedimenti – sottolinea l’assessore – sia di una parte del muro di cinta e di alcuni loculi del cimitero vecchio (lato sud-sud ovest) con evidenti spaccature che hanno reso necessario transennare la parete esterna che si affaccia sulla strada e sia dalla parte interna dei loculi. Adesso, a distanza di circa 9 anni dal danno strutturale, grazie al prezioso lavoro degli uffici, da qualche giorno sono cominciati i lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria della parte interessata“.

Al riguardo, ieri sui propri canali social, il sindaco Giuseppe Di Mare ha fatto sapere: “I lavori per il consolidamento delle mura di cinta del cimitero storico di Augusta sono appena partiti! Un’opera necessaria e attesa da decenni che è stata finanziata con fondi predisposti nel primo bilancio approvato dalla mia amministrazione 2020-2021. Il decoro del nostro cimitero continua anche con l’asfalto di alcune stradine interne. Lavori che sono già stati programmati, approvati e che sono in gara per affidarli molto presto ad un operatore economico che eseguirà i lavori in tempi brevi“.