All’auditorium Rai Sicilia quintetto jazz protagonista con tre musicisti augustani

AUGUSTA – Il quintetto dei Crooner & Swing, con una forte componente augustana, arriva sul palco dell’Auditorium della sede Rai di Palermo per presentare Cantautori in jazz, progetto prodotto dall’associazione “Network of experience” (Noe), e lo fanno con un concerto che è insieme omaggio, rilettura e dichiarazione d’amore alla grande canzone d’autore italiana. Una serata, quella dello scorso 8 febbraio, destinata a lasciare traccia, anche grazie alla futura messa in onda su Rai Radio 1, che ne amplificherà il respiro nazionale.

Al centro della scena, la voce crooner di Giuseppe Mandalari, palermitano di origine e siracusano di adozione: elegante, mai manierata, capace di muoversi con naturalezza tra swing, jazz ballad e fraseggio cantautorale. Mandalari non “interpreta” soltanto i brani, ma li attraversa, restituendoli con un equilibrio raro tra rispetto dell’originale e personalità espressiva. Ogni parola trova il suo peso, ogni melodia il suo spazio.

Attorno a lui, una formazione affiatata e di grande sensibilità musicale. L’augustano Gaetano Volpe al pianoforte disegna armonie raffinate, ora intime ora più aperte, guidando il racconto con discrezione e classe. Il concittadino Cristiano Nuovo, al contrabbasso, offre una base solida e pulsante, dialogando costantemente con la batteria dello sciclitano Marcello Arrabito, precisa ma mai invadente, capace di sostenere e valorizzare gli altri musicisti, passando dalle sonorità jazz allo swing, arrivando alle atmosfere più liriche. Il sax dell’augustano Salvo Tempio aggiunge colore e profondità, diventando spesso una seconda voce, emotiva e avvolgente.

Il repertorio è un vero viaggio nella memoria collettiva della canzone italiana, riletto attraverso il linguaggio del jazz. Da Domenica bestiale a Scrivimi, da Amore che vieni amore che vai a Fortuna, ogni brano acquista nuove sfumature armoniche e ritmiche. Una lunga storia d’amore e Anna e Marco si vestono di malinconia elegante, mentre Ritornerai e Ho capito che ti amo brillano per intensità emotiva e per l’originalità degli arrangiamenti.

Momenti di grande leggerezza e ironia arrivano con Via con me, che conquista il pubblico con il suo swing naturale, mentre Spicchio di luna, Leggera e Rosalina mostrano la cura degli arrangiamenti e la coesione della band. La chiusura con Prendila così è una sintesi perfetta del progetto: vivace, sofisticata, profondamente contemporanea.

Cantautori in jazz non è solo un concerto, ma un’operazione culturale riuscita: dimostra come la tradizione cantautorale italiana possa dialogare con il jazz senza perdere identità, anzi trovando nuove strade espressive. I Crooner & Swing firmano una serata di grande qualità artistica, confermando che eleganza, ricerca e passione possono ancora andare di pari passo.