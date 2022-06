Primo piano Augusta, comitato di gestione Adsp, chiesta la revoca delle designazioni di Meloni e Niciforo di

AUGUSTA – Se la designazione nel comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) dell’ingegnere Dario Niciforo da parte del sindaco di Augusta aveva provocato la reazione, un paio di settimane dopo, del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, quella più recente dell’ingegnere Roberto Meloni (nella foto di copertina), con “sponsorizzazione“, asserita dal designato, del sindaco uscente di Avola anziché del primo cittadino di Augusta, ha innescato una richiesta di “stoppare” entrambe le nomine da parte del resto dell’opposizione consiliare.

I consiglieri comunali Ciccio La Ferla, Milena Contento, Giancarlo Triberio, Corrado Amato e Manuel Mangano hanno inviato formalmente stamani una richiesta al sindaco di Augusta e al presidente della Regione di “revocare in autotutela gli atti di designazione” di competenza, rispettivamente quello a favore di Niciforo e quello a favore di Meloni, riservandosi peraltro di “esperire ogni azione legale a tutela della funzionalità dell’ente e della tutela del territorio“. Tale istanza è stata inviata per conoscenza anche all’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, per “richiesta di parere“.

I cinque consiglieri, in merito alle designazioni dei “due stimati professionisti e concittadini” nell’organo di governo dell’Adsp del mare di Sicilia orientale, pongono la questione dei requisiti ai sensi di legge, su tutte la legge di riferimento delle autorità portuali (numero 84 del 1994) che all’articolo 9 comma 2 richiede “personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settore dell’economia dei trasporti e portuale“. Inoltre i consiglieri d’opposizione menzionano una circolare ministeriale del 2016 (numero 33157) di interpretazione della norma, con la quale si chiariva sulla “competenza professionale omogenea a quella del presidente dell’Adsp“.

“Si comprende con evidenza – commentano nella richiesta i cinque consiglieri – che le due designazioni, anziché essere dettate dall’individuazione del criterio della competenza e di conseguenza nella volontà di dotare l’ente di personalità e professionalità in grado di fornire le giuste energie e competenze e per tale effetto la produzione di effetti positivi per il territorio, sono dettate da manovre politiche anche comprensibili ma sarebbe opportuno individuare sempre e comunque all’interno delle persone politicamente vicine soggetti che, se non possano essere il massimo dell’eccellenza che il territorio possa offrire, abbiano almeno i requisiti minimi previsti dalla legge“.

Ieri, a seguito della cerimonia di consegna dei lavori del terminal container al porto commerciale, il sindaco Giuseppe Di Mare ha rivendicato con “un appunto di soddisfazione personale e di squadra” non solo la designazione di sua diretta competenza di Dario Niciforo, ma anche quella di Roberto Meloni, riferendo, su quest’ultima indicazione di competenza del presidente della Regione, di aver chiesto infatti a Nello Musumeci che “gli augustani nel comitato di gestione della Adsp fossero due“.