Primo piano Augusta, lavori sul lungomare Jonio: allargata “discesa” da piazza delle Grazie di

AUGUSTA – Lavori in corso dai primi giorni della settimana sul lungomare Jonio, da tempo degradata e con numerosi “crateri”.

È la strada urbana più a levante dell’Isola che collega via Roma e piazza delle Grazie nel cuore del centro storico con il viadotto Federico II, oltre che con il porticciolo turistico privato nel golfo Xifonio.

“È un’arteria fondamentale, arteria anche di protezione civile per uscire da Augusta (isola, ndr)”, ha evidenziato stamani in un videomessaggio social il sindaco Giuseppe Di Mare. Nell’attesa di riqualificare l’altra via di fuga con l’allargamento della carreggiata laddove via Xifonia immette nel viadotto, previsto nell’ambito dei prolungati lavori di demolizione dell’ex piscina comunale.

Il primo cittadino ha confermato una “rivisitazione” del lungomare Jonio, consistente in un vistoso allargamento nel tratto più ripido, comunemente detto “discesa delle Grazie”, annunciando la riapertura entro la prossima settimana.

Questi lavori rientrano nel progetto esecutivo per la sistemazione anche del manto stradale di piazza delle Grazie e di un altro tratto stradale in contrada Bongiovanni, alle porte di Brucoli, approvati con delibera di giunta lo scorso 11 dicembre per 64mila 928 euro complessivi e finanziati da misure compensative di carattere ambientale e territoriale per autorizzazioni concesse a impianti alimentati da fonti rinnovabili.