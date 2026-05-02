Eventi Brucoli, “Dalla Terra per la Terra”: domenica pomeriggio ecologico con Nuova Acropoli di

AUGUSTA – Un pomeriggio dedicato all’ambiente, tra sensibilizzazione, azioni concrete e attività all’aperto, nel solco della 56ª Giornata mondiale della Terra celebrata dalle Nazioni Unite lo scorso 22 aprile. Si terrà domani, domenica 3 maggio, a Brucoli l’iniziativa “Dalla Terra, per la Terra”, promossa dall’associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato “Nuova Acropoli” filiale di Augusta.

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L’appuntamento è fissato per le ore 16 in piazza Belvedere, nel borgo marinaro, per una giornata ecologica a ingresso libero che unirà riflessione, divulgazione e partecipazione attiva, con il coinvolgimento di cittadini, volontari e associazioni del territorio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Augusta, si inserisce nell’onda lunga dell’Earth day e punta a rilanciare il tema del rapporto tra uomo e natura attraverso un programma che alternerà momenti di confronto e attività pratiche.

“Dalla Terra, per la Terra”, come si apprende dalla nota stampa degli organizzatori, nasce come occasione di sensibilizzazione ambientale e di “riscoperta del profondo legame tra essere umano e Natura, che nasce dall’esigenza sempre più urgente di coltivare una relazione autentica e consapevole con nostra Madre Terra, per riscoprirsi parte integrante di un equilibrio più ampio, fatto di interconnessioni, responsabilità e cura”.

È questo lo spirito che animerà il pomeriggio organizzato da “Nuova Acropoli” di Augusta, con un format aperto a tutte le età e pensato per coniugare riflessione e azione concreta.

Il programma prevede attività all’aperto, stand di ecologia attiva con laboratori interattivi, progetti di rivalutazione delle aree verdi, una pulizia ecologica di un tratto del litorale, uno spazio dedicato allo yoga all’aperto curato da Valentina Bari e ulteriori momenti di animazione e partecipazione sul tema della sostenibilità.

Accanto a “Nuova Acropoli”, collaborano all’iniziativa anche la sezione cittadina di “Italia Nostra” e l’associazione “Cuore animale“, realtà già attive sul territorio nella promozione di iniziative legate alla tutela ambientale, alla sostenibilità e alla sensibilizzazione civica.