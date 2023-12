Primo piano Augusta, Fdi, inaugurata segreteria politica del deputato regionale Auteri con Messina e Cannata di

AUGUSTA – È stata inaugurata stamani la segreteria politica ad Augusta di Carlo Auteri, deputato regionale sortinese di Fratelli d’Italia.

Per l’occasione sono intervenuti i deputati nazionali Manlio Messina, catanese, vicecapogruppo vicario dei meloniani alla Camera, e Luca Cannata, già sindaco di Avola. Sulla tabella figurano anche i loro nomi, giacché “potranno utilizzare – si legge nel comunicato stampa a margine – l’ufficio megarese per le attività politiche“. A tenere a battesimo i locali anche i “padroni di casa”, quali il sindaco Giuseppe Di Mare, il dirigente nazionale Pietro Forestiere, i neo dirigenti provinciali, oltre agli assessori e consiglieri comunali che hanno aderito a Fratelli d’Italia con l’ultimo tesseramento.

Per Auteri, che recentemente a Sortino aveva chiamato a raccolta i sostenitori per passare in rassegna i suoi primi dieci mesi di attività all’Ars, è stata occasione per sottolineare il proprio operato a favore di Augusta, ad esempio “partecipando attivamente – si evidenzia nel comunicato – al reperimento di fondi e all’avvio dei lavori per la ristrutturazione del prestigioso Castello svevo“.

Ha quindi definito l’inaugurazione un “importante momento politico per la crescita del nostro partito in una città importante come Augusta“.

La segreteria politica si trova in via Principe Umberto 220, a pochi passi da via Limpetra 41, sede del circolo territoriale di Fratelli d’Italia, come è stato ricordato nel corso dell’iniziativa.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Di Mare, Auteri, Messina, Cannata, Forestiere)