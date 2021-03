Primo piano Augusta, consiglio comunale monotematico sul Castello svevo il 16 marzo. Ecco gli invitati di

AUGUSTA – È stato convocato per martedì 16 marzo alle ore 11 un consiglio comunale monotematico, a porte chiuse per le restrizioni anti-Covid, sul progetto esecutivo del primo lotto funzionale di “consolidamento strutturale e restauro” del Castello svevo. La Regione è ormai prossima alla consegna dei lavori all’Ati (associazione temporanea di imprese), formata da una società veneziana e una senese, che si è aggiudicata la gara per la somma di 3 milioni 294 mila euro oltre Iva.

Il presidente del consiglio comunale, Marco Stella ha dato seguito alla richiesta di convocazione formulata lo scorso 14 dicembre da tutti e dieci i consiglieri comunali d’opposizione. L’ordine del giorno, testualmente “Lavori di ristrutturazione e restauro del Castello svevo di Augusta”, sarà trattato da consiglieri comunali e amministrazione in presenza, mentre gli invitati, tra cui i progettisti incaricati dalla Soprintendenza, interverranno da remoto su maxi schermo, come già sperimentato il mese scorso in occasione del consiglio comunale monotematico sul progetto di realizzazione di un deposito costiero di Gnl.

Tra gli invitati figurano l’assessore regionale dei Beni culturali, Alberto Samonà, che avevamo intervistato sulle tempistiche per l’avvio dei lavori lo scorso 22 febbraio, la Soprintendenza di Siracusa (in attesa di nomina del nuovo vertice), le sezioni locali delle associazioni Italia nostra e Archeoclub, l’associazione “La Gisira di Brucoli”, la Società augustana di storia patria, inoltre il siracusano Giuseppe Brunetti Baldi, consigliere nazionale dell’Istituto italiano dei castelli, e il docente universitario catanese Eugenio Magnano di San Lio, ordinario presso la Sds di Architettura dell’Università di Catania con sede a Siracusa, questi ultimi due autori, lo scorso dicembre, di articolati interventi a favore del progetto.

È invece fissata per la mattina di venerdì 12 marzo al palazzo di città una seduta della Quarta commissione consiliare “Lavori pubblici, Urbanistica e Agricoltura” sul medesimo tema.