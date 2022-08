News Augusta, “continue manomissioni”: defibrillatore torna in custodia all’associazione che lo donò di

AUGUSTA – Bersaglio di “continue manomissioni“, il defibrillatore semi-automatico collocato per tre anni sul prospetto di una tabaccheria, accanto all’ingresso del palazzo municipale, viene affidato in custodia all’associazione che lo donò. Fu l’associazione filantropica liberale “Umberto I”, presieduta da Mimmo Di Franco, a donarlo al Comune, nel settembre del 2019.

Si tratta del primo defibrillatore ad accesso pubblico 24 ore su 24 ad Augusta, in tal caso nella via principale del centro storico. Ma “purtroppo le continue manomissioni hanno suggerito una diversa collocazione pur in prossimità del palazzo civico – riferisce Di Franco – È dei giorni scorsi la proposta dell’attuale amministrazione che ha deciso di affidare, in custodia, il defibrillatore alla stessa associazione che lo aveva donato“.

Lo strumento salvavita sarà custodito infatti nel salone dell’associazione, ubicato in via Principe Umberto 128, e sarà disponibile nelle ore di apertura della sede, tutti i giorni compresi i festivi dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20. All’esterno della sede è stato apposto un cartello con il simbolo del defibrillatore per evidenziarne la presenza (vedi foto di copertina).

Di Franco, nel rendere nota la variazione di ubicazione, coglie l’occasione per invitare il Comune a effettuare “un censimento di tutti i defibrillatori presenti in città in modo da fare una mappatura con l’apposizione del pannello con il logo ben visibile“, con i relativi cartelli che sarebbero donati dall’associazione filantropica.

“Il defibrillatore è un dispositivo salvavita. Ogni anno, in Italia, sono circa 57.000 le persone colpite da arresto cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore in tempo rapido riduce notevolmente la mortalità a breve e a lungo termine – ricorda Di Franco – Grazie alla legge n. 120 del 2001 chiunque sappia usare il defibrillatore semiautomatico può intervenire ripristinando il ritmo cardiaco, in sicurezza, in attesa dei soccorsi. Per questo motivo, nei prossimi mesi, grazie alla sensibilità dell’assessore alla cultura Giuseppe Carrabino, organizzeremo dei corsi nella nostra sede associativa, per promuovere la conoscenza e l’uso di questi dispositivi“.