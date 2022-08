News Augusta, nassarola restaurata da studenti del “Ruiz” per Pcto di “Italia nostra”. È da primo posto nazionale di

AUGUSTA – Si sono conclusi con successo all’Istituto superiore “Arangio Ruiz” i cosiddetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto, ex alternanza scuola-lavoro) proposti per l’anno scolastico 2021-2022 dall’associazione “Italia nostra“, che ha coinvolto 3.500 alunni di 80 scuole di tutta Italia con oltre 400 elaborati consegnati. Tra questi, tre lavori degli studenti del “Ruiz” si sono classificati al primo e al terzo posto nazionali.

In particolare, gli studenti delle classi quarte dell’Istituto tecnico settore Tecnologico e delle quarte e quinte del Liceo scientifico delle Scienze applicate, seguiti dai tutor interni e segnatamente dai docenti Corrado Cianci, Tiziana Bari, Gaetana Rizzotti e Carmelo Siena, hanno partecipato ai Pcto “#misporcolemani e “In-sostenibile” proposti e svolti grazie alla docente Jessica Di Venuta, presidente della sezione di Augusta di “Italia nostra”.

Primo posto per il video “La marineria augustana” delle classi 4ªAE, 4ªM e 4ªAI del Tecnologico nel Pcto “#misporcolemani“, che prevedeva un approccio empirico finalizzato alla tutela del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico del territorio, attraverso il recupero di una “nassarola“, un’antica imbarcazione della marineria siciliana atta alla pesca (vedi foto di copertina). Gli studenti hanno lavorato con grande entusiasmo e dedizione guidati dai soci della sezione cittadina di “Italia nostra”, esperti nel settore della cantieristica navale, conquistando infine la prima posizione nel Pcto con la seguente motivazione: “Così come richiesto dalle linee guida del percorso 3 finalizzato alla conservazione dei beni culturali tradizionali e, in particolare, delle arti, dei mestieri e delle tecniche costruttive, peculiari di ogni area geografica della Penisola, gli studenti hanno effettuato il restauro conservativo di una “nassarola”, tipica imbarcazione in legno della marineria augustana, dimostrando di aver raggiunto la piena acquisizione delle competenze del Pcto”.

Terzo posto ex aequo nel Pcto “In-sostenibile” per la presentazione formato PowerPoint “Augusta terra di acqua” della classe 4ªAL dello Scientifico delle scienze applicate e per il video “Insostenibile ambiente urbano e comportamenti sostenibili” delle classi 5ªAL, 5ªBL e 5ªCL dello stesso indirizzo. Gli studenti hanno osservato il patrimonio naturale e culturale del territorio locale: le saline di Augusta, il centro storico e il borgo medievale, il sito archeologico di Megara Iblea (vedi foto all’interno) e l’Eremo dell’Adonai, pensando a sistemi di tutela del patrimonio e alla riqualificazione di alcune aree degradate per migliorare la qualità della vita dei cittadini, aumentandone, ove possibile, il valore. Qui di seguito la motivazione di entrambi premi per il terzo gradino del podio nazionale: “I lavori delle classi dell’Arangio Ruiz di Augusta si distinguono per correttezza metodologica e ricchezza di spunti. La bellezza di Augusta risiede nei suoi paesaggi unici, tutti legati alla presenza dell’acqua. Il lavoro della classe 4AL mira a sensibilizzare i cittadini alla tutela del patrimonio naturale legato al bene più prezioso: l’acqua. Il lavoro delle classi 5AL, 5BL e 5CL ha come finalità quella di sensibilizzare la cittadinanza alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, al risanamento ambientale e alla promozione di uno sviluppo sostenibile”.

A tutti gli studenti premiati è stato rilasciato un attestato dal Ministero della Cultura e dal Settore di educazione e formazione al patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico dell’associazione “Italia nostra”.

Un tris di riconoscimenti che viene così commentato dalla dirigente scolastica del “Ruiz”: “Complimenti ai nostri studenti per l’impegno civico e il coinvolgimento dimostrato nella tutela dei beni comuni e dell’ambiente – afferma Maria Concetta Castorina – Complimenti alla sezione di Augusta di “Italia nostra” e in modo particolare alla presidente prof.ssa Jessica Di Venuta, per averci coinvolto con passione e dedizione nella realizzazione di progetti diversi, dedicati al patrimonio culturale materiale e immateriale, al paesaggio, alla sostenibilità e all’educazione civica“.