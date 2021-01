Primo piano Augusta, controlli anti-Covid, elevate multe per 18 mila euro dai carabinieri della compagnia di

AUGUSTA – Ultimi giorni di “zona rossa” regionale (da lunedì 1 febbraio si passa alla “zona arancione”, con un parziale allentamento delle restrizioni) e ancora controlli anti-Covid da parte dei carabinieri della compagnia di Augusta nella zona nord della provincia.

Nei giorni scorsi sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni governative di contenimento sanitario a carico di 44 persone, per un importo complessivo di 18 mila euro, in tal caso nei comuni di Augusta, Carlentini e Francofonte. Le violazioni contestate sono: mancato uso delle mascherine, uscita da casa senza validi motivi, piccoli assembramenti.

Sanzioni anche per alcuni esercizi pubblici, con i carabinieri della stazione di Carlentini a multare due bar a Carlentini e un terzo nel comune di Lentini, dove alcuni avventori sono stati sorpresi a “consumare tranquillamente delle bevande nelle aree dehors antistanti ai bar, nella totale indifferenza del gestore dell’esercizio commerciale“, come rendono noto i militari, e pertanto multati (tra i 44 soggetti di cui sopra). I carabinieri di Francofonte hanno invece sanzionato il proprietario di una panineria e un avventore, poiché quest’ultimo è stato “sorpreso a consumare bevande alcoliche nella pertinenza del locale“. Per le suddette attività è stata disposta dai carabinieri la sanzione accessoria della chiusura provvisoria per 5 giorni, nell’attesa delle determinazioni definitive da parte della Prefettura.

Complessivamente sono state sottoposte a controllo 292 persone, oltre a 184 veicoli, e non sono mancate le multe per violazioni del codice della strada, ammontanti a circa 13 mila euro, con 5 documenti di circolazione ritirati. In quest’ultimo servizio di controllo, tre giovani di Augusta sono stati inoltre segnalati alla Prefettura aretusea poiché trovati in possesso di modica quantità di marijuana.

