Primo piano Augusta, controlli anti-Covid, multa di 800 euro per un resort di

AUGUSTA – Un resort-struttura alberghiera nei pressi di Brucoli è stato multato all’esito di controlli per l’applicazione delle misure anti-Covid, effettuati il 19 agosto.

I poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, nell’ambito di servizi disposti tra il 10 e il 20 agosto in tutta la provincia dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, hanno contestato “alcune irregolarità” in relazione alle linee guida contenute nei vari provvedimenti governativi per la riapertura delle attività ricettive.

Come reso noto dalla Questura, le violazioni contestate riguardano il “mancato distanziamento dei lettini posti a bordo piscina” e la “zona ristorazione ove veniva servito agli ospiti il pranzo a buffet“. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a circa 800 euro.

(Foto di copertina: generica)