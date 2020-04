Primo piano Augusta, controlli di polizia, due uomini in giro con attrezzi da scasso: denunciati e multati di

AUGUSTA – Sono stati sorpresi e denunciati da poliziotti del locale commissariato due uomini, di origine catanese, rispettivamente di 48 e di 53 anni, per possesso di oggetti atti ad offendere e attrezzi da scasso.

Gli agenti, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio per l’operazione “Trinacria”, hanno infatti trovato i due soggetti in giro, nonostante le misure governative anti-Covid, e in possesso, tra l’altro, di chiavi alterate e di grimaldelli. Oltre alla denuncia in stato di libertà, hanno provveduto a multarli ai sensi dei decreti vigenti per il contenimento sanitario.

Quale risultato complessivo del servizio, che gli agenti del commissariato di Augusta hanno svolto insieme a colleghi del reparto prevenzione crimine di Catania, sono state identificate 27 persone, controllati 176 veicoli, anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, ed elevate 4 sanzioni amministrative.

(Foto di copertina: generica)