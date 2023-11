Cronaca Augusta, controlli su filiera tonno alalunga, sequestrati 63 chili di pescato di

AUGUSTA – La Capitaneria di porto di Augusta ha partecipato, unitamente agli altri comandi territoriali della Guardia costiera della Sicilia orientale, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Catania, a un’operazione complessa di polizia volta al controllo della filiera della pesca, denominata “Alalunga 2023”.

L’operazione ha avuto quale obiettivo principale la verifica del rispetto del divieto della pesca e della commercializzazione in questo periodo dell’anno dell’alalunga, conosciuto anche come tonno bianco, e, in generale, il contrasto alla cattura e alla vendita di esemplari sottomisura, sempre vietate.

Di seguito i numeri dell’operazione per la parte effettuata dalla Guardia costiera di Augusta: 7 controlli, a mare e a terra; 3 sanzioni amministrative elevate, per un totale di circa 5mila euro, per attività di pesca in zona non consentita o mancanza di tracciabilità e di etichettatura.

In particolare, ad Augusta sono stati 3 i sequestri di pescato, per un totale di circa 63 chilogrammi, di cui 37 donati in beneficenza in quanto giudicati edibili dal competente Servizio veterinario dell’Asp di Siracusa; 1 sequestro di attrezzatura da pesca (palangaro).

(Foto di copertina: repertorio)