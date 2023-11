Eventi Augusta, un viale all’elicotterista Andrea Fazio, fissata la cerimonia di intitolazione di

AUGUSTA – Il compianto augustano Andrea Fazio, sottufficiale elicotterista in servizio a Maristaeli che trovò la morte nell’aprile del 2018 in un’esercitazione notturna nel Mediterraneo, avrà intitolato il viale di accesso ai giardini pubblici.

L’atto di indirizzo della giunta comunale era già stato deliberato l’8 ottobre del 2021, su istanza avanzata dalla Società augustana di storia patria, al fine di dare mandato al sindaco affinché ottenesse l’autorizzazione prefettizia, trattandosi di persona deceduta da meno di dieci anni. L’autorizzazione è poi arrivata e adesso il Comune annuncia la cerimonia di intitolazione per domenica 12 novembre alle ore 10.

Precisamente si tratta del viale all’interno dei giardini pubblici, privo di denominazione, che collega via Colombo al cancello del commissariato di pubblica sicurezza, laddove insiste anche il monumento all’Elica donato in passato dal Rotary club cittadino per commemorare proprio i Caduti dell’Aviazione di marina.

Secondo una ricostruzione del tragico incidente, durante la manovra di appontaggio notturna su nave Borsini, che si trovava al largo per un’esercitazione programmata, l’elicottero di Maristaeli Catania precipitò in mare su un fianco. Gli altri quattro militari a bordo, tra cui il pilota e il co-pilota, riuscirono a mettersi in salvo, mentre purtroppo il 39enne Fazio dovette essere estratto dai subacquei e morì poco dopo a bordo dell’unità navale, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il 12 aprile furono celebrati i funerali di Stato in chiesa Madre, ad Augusta, alla presenza dell’allora ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e dei massimi vertici delle forze armate, e per la giornata fu proclamato dal sindaco il lutto cittadino.