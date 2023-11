Cronaca Augusta, controllo Gdf in cantiere edile: un lavoratore in nero e due senza casco di

AUGUSTA – Le fiamme gialle di Augusta hanno effettuato un controllo in un cantiere edile attivo nel centro storico, concluso con la sospensione dell’attività.

I finanzieri hanno infatti scoperto un lavoratore “in nero”, per il quale “non era stata comunicata l’assunzione al Centro per l’impiego“. È stata pertanto proposta e applicata la sospensione dell’attività, in quanto la forza lavoro irregolare superava il 10 per cento del personale impiegato.

Le fiamme gialle hanno inoltre individuato due dipendenti “privi dell’apposito casco di protezione“, di cui è obbligatorio l’uso. I due sono stati segnalati alla Procura di Siracusa, unitamente al datore di lavoro, per le conseguenti contravvenzioni in materia previste dal Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 81 del 2008).

(Foto di copertina: generica)