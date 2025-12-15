Primo piano Augusta, cortometraggio del “Ruiz” premiato al 62° convegno internazionale di studi pirandelliani di

AUGUSTA – Riconoscimento a un gruppo di studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, accompagnato dalle docenti Alessandra Aloisi e Tania Rizzotti, al 62° Convegno internazionale di studi pirandelliani, svoltosi nella prima settimana del mese in corso tra Palermo e Agrigento con la collaborazione di istituzioni culturali, universitarie e scuole provenienti da tutta Italia.

Il convegno, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama degli studi sul celebre drammaturgo Luigi Pirandello, Premio Nobel per la letteratura, è stato dedicato questo anno al tema “Ricordando Marta Abba, primattrice del Teatro d’Arte e i suoi successi nelle stagioni 1925-28”.

Organizzata dal Centro nazionale di studi pirandelliani, la manifestazione ha accolto oltre 400 studenti provenienti da numerosi istituti superiori italiani e ha visto alternarsi momenti di approfondimento teorico a laboratori creativi e attività performative.

Per gli studenti del “Ruiz”, la partecipazione al convegno è stata occasione per confrontarsi con la figura di Luigi Pirandello e con il suo mondo culturale, attraverso relazioni accademiche, lavori di gruppo, discussioni critiche e attività creative. Hanno potuto assistere a interventi di docenti universitari e studiosi, approfondendo la complessa relazione tra Pirandello e Marta Abba, musa e interprete privilegiata del grande drammaturgo siciliano.

Gli studenti del “Ruiz” hanno presentato un cortometraggio dal titolo Marta Abba una musa rivoluzionaria e una tesina dal titolo Profilo di un’attrice, due lavori che hanno riscosso grande interesse e che, nella cerimonia conclusiva al Palacongressi di Agrigento, sono stati premiati con una targa nella categoria del cortometraggio.

L’opera è frutto del lavoro di gruppo di: Martina Bassetto (5ªCL), Anna Maria Carani (5ªBI), Sara Conti (5ªBL), Alessandro Coco (5ªBI), Vittoria Giovannello (5ªBL), Claudio Licciardello (5ªBI), Heimy Andrea Morales Bejarano (5ªCL), Simone Patania (5ªBI), Lorenzo Pinto (5ªBI), Leonardo Sedita (5ªBI), Lorenzo Vindigni (5ªBI).

“La partecipazione al Convegno Pirandelliano ha permesso ai nostri studenti di vivere un’esperienza educativa che ha unito studio teorico, pratica creativa e convivialità culturale, permettendo loro di esplorare la figura di Pirandello come voce viva, capace di dialogare con le sfide del presente – commenta, attraverso una nota stampa, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – Un riconoscimento che conferma la vitalità culturale del “Ruiz” e la capacità dei nostri studenti di distinguersi in contesti nazionali di alto profilo”.