Primo piano Augusta, annuali borse di studio “Fratres” a tre liceali meritevoli di

AUGUSTA – La campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue ed emoderivati “Donare unisce”, promossa dal gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta, si è tenuta al Liceo “Megara” lo scorso venerdì, occasione come ogni anno per la consegna delle borse di studio ai liceali meritevoli.

L’assegno di sostegno ai tre migliori liceali del triennio fu istituito in memoria di Sebastiano Saluta da parte della moglie Filomena Palagiano, benefattrice del locale gruppo donatori di sangue, venuta a mancare nel 2021. Le borse di studio vengono assegnate al termine dell’anno scolastico sulla scorta delle comunicazioni da parte dell’istituto sugli esami di Stato e sugli scrutini finali.

Ecco i beneficiari, che hanno conseguito i migliori punteggi alla fine dell’anno scolastico 2024-2025, tutti e tre con la media del 10: Giorgio Belluso (3ªAS, vincitore di 500 euro), Gabriele Amara (4ªAS, vincitore di 700 euro), Chiara Vaiasicca (5ªAL, diplomata con 100 e lode, vincitrice di 1.000 euro).

L’iniziativa è stata organizzata dalla docente Anna Lucia Daniele ed è stata aperta dai saluti della dirigente scolastica Fabrizia Ferrante e della docente referente in materia di salute e ambiente Jessica Di Venuta.

Il presidente della locale “Fratres” Luigi Nicosia, insieme al tesoriere Salvatore Lanteri, ha ribadito l’importanza vitale della donazione come gesto gratuito e disinteressato di solidarietà e civismo, nonché quale segno di cura per la salute e il benessere psico-fisico.

Emozionante è stata la testimonianza del signor Giuseppe, il quale ha raccontato sia la gioia e l’autostima di chi dona la propria sacca, senza conoscere il possibile destinatario, sia l’appagamento e la gratitudine di chi riceve questo dono che può veramente salvare la vita e aiutare nella cura delle malattie.

Il medico Gianfranco Di Bono e i volontari hanno raccolto diverse pre-donazioni tra docenti, componenti del personale Ata e studenti maggiorenni all’interno dell’autoemoteca in sosta nel cortile della cittadella degli studi.

Alla conclusione dell’iniziativa, la dirigente scolastica Ferrante ha detto: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al gruppo “Fratres” di Augusta per l’erogazione delle borse di studio destinate ai nostri studenti. Il loro sostegno costituisce un prezioso contributo alla formazione e rappresenta al tempo stesso un esempio concreto di valore civico, testimoniato dall’impegno costante nella promozione della donazione di sangue“.

“È stata una bellissima mattinata – ha commentato a margine dell’iniziativa il presidente della “Fratres” di Augusta, Nicosia – Ringraziamo la dirigente scolastica Fabrizia Ferrante, i docenti, in particolare Anna Daniele e Jessica Di Venuta, gli alunni, il nostro personale medico e tecnico, i nostri volontari. Il futuro della nostra missione è nell’amore dei donatori di domani“.

Si è altresì ricordato che è possibile donare sangue intero o plasma tutti i giorni nel centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello”, oppure le domeniche previste all’interno della moderna sede della “Fratres” che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.