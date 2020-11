Primo piano Augusta, Covid center, in arrivo tablet e sim per i pazienti di

AUGUSTA – Anche il Covid center dell’ospedale “Muscatello”, per pazienti non gravi, riceverà “nei prossimi giorni“, come rende noto l’Asp di Siracusa, alcuni tablet già dotati di schede Sim per consentire ai ricoverati di videochiamare i propri familiari, più distanti per via delle restrizioni da contenimento sanitario, o i medici che li assistono anche da remoto.

Stamani è toccato al Covid center dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa, che ha ricevuto due tablet Huawei comprensivi di schede Sim di Tim, a disposizione dei pazienti ricoverati, ad esempio per ricevere telefonate e navigare in internet, per comunicare con l’esterno e con i propri familiari anche attraverso i social e applicazioni come whatsapp e sms.

L’iniziativa, voluta dalla direzione strategica aziendale dell’Asp, rientra nel più ampio progetto “Operazione risorgimento digitale” intrapreso da Tim, in tal caso insieme al partner tecnologico cinese Huawei, con la donazione di tablet e l’attivazione di schede Sim a costo zero per tutto il periodo dell’emergenza.

“Abbiamo accolto al volo il progetto di Tim e Huawei che ringraziamo sentitamente – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – e non appena abbiamo avuto conoscenza del progetto abbiamo immediatamente avanzato richiesta di adesione per i nostri ospedali per sostenere ed aiutare i nostri pazienti ricoverati affetti da Covid-19 a sentirsi meno lontani dalla famiglia in un momento così difficile e delicato che costringe al rispetto delle politiche di sicurezza adottate per l’emergenza”.

“L’iniziativa – si legge nel comunicato dell’Asp – rientra nell’ambito dei processi di umanizzazione dei servizi sanitari dell’Azienda e del programma portato avanti dall’Unità operativa Sifa per le tematiche sanitarie digitali“.