Primo piano Augusta, Covid, incremento dei contagi: 460 nuovi positivi (certificati) in una sola settimana

AUGUSTA – I contagi di Covid-19 aumentano, anche ad Augusta, dove si registra un’incidenza pari a 1.326,37 nuovi casi ogni centomila abitanti, nell’ultima settimana elaborata che va dal 27 giugno al 3 luglio (inclusi). Un incremento del 14 per cento rispetto al tasso della settimana precedente e che restituisce il numero di 460 nuovi positivi in una sola settimana. Questi i dati epidemiologici locali che emergono dall’ultimo bollettino regionale del Dasoe (Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) della Regione siciliana. Da fonte Asp si apprende inoltre che il numero degli attuali positivi nel territorio comunale, al 6 luglio, è di 732.

Tali dati si innestano nel “generale incremento delle nuove infezioni” in Sicilia, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. Sono basati sulla rilevazione dei test antigenici o molecolari diagnosticati e certificati dalle aziende sanitarie provinciali: a questi numeri, ovviamente, sfuggono i tamponi “fai da te”. Nella settimana in esame, i nuovi positivi sono pari a 47.430 (+43,54 per cento rispetto alla precedente), con un valore cumulativo di 987,82 ogni centomila abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato proprio nella provincia di Siracusa (1.071/100.000 abitanti), seguita da Catania (1.065/100.000), Palermo (1.059/100.000) e Messina (1.055/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e di 69 anni (1.148/100.000) e tra i 45 e i 59 anni (1.115/100.000).

Mentre le nuove ospedalizzazioni in Sicilia, secondo il bollettino del Dasoe – sono in “lieve diminuzione“. “Circa la metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati – si legge nelle conclusioni – Si conferma pertanto, anche nella settimana di monitoraggio appena trascorsa, una situazione epidemica acuta, con un’incidenza ancora elevata ma un’ospedalizzazione in proporzione più contenuta“.

Per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid in Sicilia, dall’1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose agli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile la somministrazione della quarta dose è stata estesa agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid-19.

