LifeStyle Saldi estivi, via allo shopping risparmiando di

Saldi estivi in corso in tutta Italia. La Sicilia è stata la prima a partire, venerdì 1 luglio, seguita il giorno successivo da praticamente tutte le altre regioni. Presi di mira outlet fisici e negozi di prossimità, che più di tutti hanno sofferto il biennio pandemico, con l’ecommerce a far la parte del leone e che adesso può rilanciare sfruttando i vantaggi dell’online. In Sicilia le vendite scontate saranno possibili fino a giovedì 15 settembre.

Gli sconti, attesi da commercianti e consumatori per la periodica occasione di far crescere in termini quantitativi e combaciare domanda e offerta, interessano diversi comparti, quali ad esempio abbigliamento, su tutti polo, pareo, boxer mare uomo e costumi donna per la stagione balneare, calzature, articoli sportivi e non solo. Come rilevato da diverse associazioni di consumatori, i forti rincari dell’energia, l’inflazione alle stelle e i carburanti in continua salita sono elementi che influiranno sulle scelte dei consumatori, portando a una maggiore prudenza negli acquisti con una spesa media a famiglia siciliana che si attesterà attorno ai 160 euro, inferiore ai valori pre-Covid ma con +8 euro rispetto al dato della scorsa estate, per un valore complessivo di poco più di 208 milioni di euro.

Per quanto riguarda la trasparenza e la sicurezza negli acquisti e in particolare nei periodi dei saldi, l’ecommerce ha fatto passi da gigante, spesso integrando l’offerta con outlet e negozi fisici, e viceversa. Ne costituisce un modello il gruppo “Off-Market“, nato con l’obiettivo di fornire abbigliamento e accessori dei migliori brand a prezzi davvero convenienti. In location contemporanee e “cool”, sia dietro le vetrine dei punti vendita che sui display dei dispositivi utilizzati per lo shopping online.

Gli acquirenti, nonostante la possibile foga da saldi, richiedono affidabilità. Nel caso di “Off-Market” è assicurata dalla presenza di outlet fisici in tre regioni: a Desenzano del Garda (Lombardia), Vicenza e Padova (Veneto), Gorizia (Friuli-Venezia Giulia). Ma anche da un sito web che intende recepire tutti gli standard di trasparenza nella politica degli sconti, con un servizio di reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto. Oppure, non per ultimo, dalla qualità dei marchi trattati, con top brand quali Pinko, Giorgio Armani, Colmar, New Balance, K-Way, Piquadro, Sun 68, Patrizia Pepe, Moschino, Braccialini, Nike, Sundek, o Zeybra.

I focus dichiarati sul sito web del gruppo “Off-M” hanno per titolo “cultura positiva e costruttiva”, “innovazione e sperimentazione”, “miglioramento continuo” e non manca il “grazie” derivato dall’ascolto del cliente. Elementi attestanti la cura al dettaglio nonché la volontà di condivisione di politiche aziendali a servizio dei consumatori.