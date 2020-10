Primo piano Augusta, Covid, primo caso positivo a scuola: classe della primaria del “Costa” in isolamento domiciliare di

AUGUSTA – “A seguito dell’accertamento della positività al Coronavirus Covid-19 di un/a alunno/a, il Dipartimento di Protezione del Distretto Sanitario di Augusta dell’Asp di Siracusa ha notificato alle famiglie interessate il provvedimento di ‘isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria’ per gli alunni della classe coinvolta, la 3ªC della scuola primaria“. Questa la comunicazione pubblicata sul sito web dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta, rendendo noto il primo caso certo di positività al Covid in una scuola augustana.

“Il provvedimento, della durata di 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo presunto contatto con il soggetto positivo, venerdì 2 ottobre, riguarda esclusivamente gli alunni e non i loro familiari o contatti – si precisa – che pertanto non subiranno alcuna restrizione nei comportamenti abituali“.

“Il contagio è stato ricondotto ad ambienti esterni alla scuola, che pertanto non rappresenta un focolaio per la diffusione dell’infezione – si rassicura nella nota dell’istituto – Considerato che gli ambienti scolastici sono stati sanificati martedì 6 ottobre, le attività didattiche di tutte le classi, ad eccezione di quella coinvolta nel provvedimento sanitario, si svolgeranno regolarmente“.

Nelle altre scuole cittadine, a differenza di voci circolate nei giorni scorsi, non si sono registrati casi di positività. Dirigenti scolastici, docenti e personale Ata si stanno prodigando, dalla riapertura delle scuole, a informare con tutti i mezzi a disposizione sui comportamenti corretti da tenere per prevenire eventuali contagi, sintetizzabili in: distanza di sicurezza, uso corretto della mascherina e igiene frequente delle mani.

