Primo piano Augusta, studenti pendolari protestano per criticità servizio di trasporto per Siracusa di

AUGUSTA – È andata in scena stamani dinanzi al palazzo municipale la protesta con tanto di cartelli organizzata da una decina di studenti pendolari. Sono giovanissimi studenti augustani frequentanti istituti superiori di Siracusa.

Rivendicano un miglior servizio sulla tratta di autobus tra Augusta e il capoluogo gestita dall’Ast, in riferimento sia al servizio dedicato al trasporto scolastico e pagato in compartecipazione da Comune e genitori, sia al servizio di linea extraurbana.

“Già da anni sono presenti ma non sono mai stati risolti e, soprattutto con l’emergenza Covid, i problemi non sono diminuiti ma aumentati“, ci dicono Frida, Giuliana e Sara. Chiedono maggiore “pulizia” e più frequenti “sanificazioni” dei mezzi, oltre alla certezza degli orari.

Il servizio di trasporto scolastico Augusta-Siracusa, ci riferiscono gli studenti in protesta, “all’andata dovrebbe partire da via Caracciolo alle 6,45 ma molto spesso parte che sono quasi le 7. Al ritorno ci dovrebbero essere due autobus, uno che parte alle 13,15/30, e in teoria uno che parte all’incirca alle 12 o 12,15 ma non è mai passato, e noi siamo costretti a chiamare amici di altre scuole per far passare quello delle 13,30“.

Problematiche simili si verificherebbero, a detta degli studenti, anche sul servizio di linea Augusta-Priolo-Siracusa, che parte anch’esso da via Caracciolo alle 6,45. “Per il ritorno da Siracusa, dopo quello delle 10, l’autobus che dovremmo prendere è quello che parte alle 12,45, che molto spesso ritarda o è pieno. Poi c’è quello che parte alle 14,15, che alla nostra scola arriva alle 14,30 passate – aggiungono – Purtroppo, quando questi autobus hanno problemi tecnici o sono pieni, dobbiamo aspettare quello delle 17,30, ed è già successo diverse volte in questi anni“.

A quanto ci viene riferito, nel corso della mattinata, uno dei genitori degli studenti è riuscito a mettersi in contatto telefonico con uno dei responsabili dell’azienda in provincia, di cui siamo a disposizione per accogliere eventuali repliche o precisazioni, concordando di procedere con le segnalazioni puntuali delle problematiche esposte durante la protesta.