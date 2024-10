Primo piano Augusta, galleria d’arte del “Gruppo Meg” riapre i battenti dopo 50 anni di

AUGUSTA – “Mentre eravamo giovani”. È il significato dell’acronimo “Meg“, il ricostituito gruppo di appassionati d’arte che 50 anni dopo ha coronato il sogno di inaugurare nuovamente una propria galleria d’arte, nella stessa sede di allora.

Il “Nuovo Gruppo Meg” capitanato da Pippo Corbino, perito elettrotecnico con una spiccata vena artistica, ha dato vita in questo sabato pomeriggio all’agognata inaugurazione dei locali, in via XIV Ottobre, al civico 3 (altezza via Colombo).

Circa un centinaio le persone accorse al taglio del nastro eseguito dalla docente di storia dell’arte Licia Oddo, madrina dell’inaugurazione, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e degli assessori Pino Carrabino e Domenico Zanti, oltre che dell’ex assessore Rosario Costa, per scoprire non solo la riqualificata sede ma anche il primo vernissage.

Il tema scelto per il nuovo debutto della galleria d’arte è “La scalata della piramide di sale“, titolo del noto romanzo poi commedia musicale di Antonio Conticello, presente all’evento, nato e cresciuto ad Augusta prima di trasferirsi a Milano dove si è affermato quale produttore e regista in ambito televisivo.

Quale intervento d’apertura, il presidente del centro artistico-culturale Corbino ha voluto dedicare un pensiero al compianto Nuzzo Accaputo, co-fondatore del gruppo originario. Tra i soci della prima ora, quell’avventura intrapresa nel 1974 e conclusa nel 1977, si son rimessi in gioco l’attuale direttore artistico Amedeo Nicotra e Sergio Sillato. Nel corso dell’evento odierno, è intervenuto anche Aurelio Elia, già direttore dell’Accademia di belle arti di Siracusa.

“Non mi aspettavo la presenza di tanti concittadini, mi sono emozionato – confida Pippo Corbino a La Gazzetta Augustana.it – Vuol dire che Augusta cerca, ha bisogno di questo tipo di eventi, proprio come cinquant’anni fa. Intendiamo risvegliare nell’animo degli augustani, e dei conterranei in genere, questa voglia di far crescere l’arte“.

La mostra collettiva d’esordio riunisce diverse arti, con la pittura (Michele Alfano, Beppe Burgio, Pippo Corbino, Aurelio Elia, Giuseppe Marziano, Amedeo Nicotra, Giovanni Bruno, Elio Comisso, Lucia Fazio, Elena Lucca, Pippo Musumarra, Sonia Patania, Cinzia Sciolto), la scultura (Gianfranco Bevilacqua, Aldo Giovannini, Mimmo Scuderi), la grafica (Pippo Corbino, Amedeo Nicotra) e la fotografia (Romolo Maddaleni e altri fotoamatori affiliati alla Fiaf).

L’esposizione è visitabile gratuitamente fino a giovedì 17 ottobre, a partire da domenica nelle fasce orarie 9,30-12,30 e 17-19, poi martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18 alle 20.