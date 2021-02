Primo piano Augusta, deposito Gnl, il vicepresidente Confindustria Tringali: “C’è bisogno di politica con capacità di governare” di

AUGUSTA – Tra gli interventi da remoto nell’esaustivo consiglio comunale monotematico svolto ieri sul tema del deposito Gnl (Gas naturale liquefatto) da realizzare nel porto Megarese, l’imprenditore augustano Domenico Tringali (nella foto di repertorio in copertina, ndr), vicepresidente di Confindustria Siracusa con delega all’economia del mare, trasporti e logistica, ha espresso una posizione, largamente condivisa dalle associazioni datoriali e ribadita in un comunicato diramato oggi.

“Auspicando che possa essere un momento di confronto costruttivo, atto a garantire con la massima chiarezza sia il futuro del Porto che la massima tutela della popolazione residente ad Augusta – premette Tringali – il tema del Gnl è solo uno dei punti principali nell’agenda ambientale dell’industria marittima perché è ormai inderogabile abbattere il gap infrastrutturale che ci allontana dai nostri competitors“.

“Secondo la International energy outlook, il mercato del Gnl è in forte espansione e recenti studi di settore stimano per il 2040 che gli scambi a livello mondiale saranno circa tre volte superiori a quelli attuali. Quale migliore occasione – aggiunge – della istituzione della Zes (Zona economica speciale) per promuoverne la realizzazione nel Porto di Augusta? Il Gnl è la principale fonte di energia disponibile per fare da ponte alla carbon neutrality del 2050. Per il Porto di Augusta, oltre l’infrastrutturazione, la sfida fondamentale per affrontare il futuro è la transizione energetica. Se saprà dotarsi di un deposito di Gnl, che come noto a tutti è tra i combustibili fossili il meno inquinante, potrà ottemperare alle Direttive Ue aggiungendosi ai Porti di Livorno, Cagliari, Napoli, Ravenna e il nuovo deposito small scale nel Porto di Oristano e quello in corso di realizzazione di Olbia e Venezia. Solo la Sicilia non ha niente in progetto“.

“Farlo consentirebbe di entrare a pieno titolo nel piano Gainn4mos – ricorda il vicepresidente di Confindustria Siracusa – il quale prevede una rete di stoccaggio, distribuzione e gestione di impianti Gnl per i Porti core Ten-T per rifornire navi e automezzi allo scopo di decarbonizzare il sistema trasporti che coinvolge porti-ferrovie – interporti – autostrade/strade, peraltro di vitale importanza per l’economia di scala del comparto visto i costi ridotti. Consapevoli che il ruolo più importante che determina il successo di un Porto in chiave moderna è l’infrastrutturazione, il sistema dei trasporti inteso come connessione tra porto – ferrovia – autostrade/strade – aeroporto e non ultima la sua digitalizzazione, migliorerà la competitività, agevolerà la crescita dei traffici marittimi e promuoverà l’intermodalità dei trasporti“.

“Avvertiamo un enorme bisogno di politica con capacità di governare – conclude Tringali – che sappia anche promuovere e tutelare gli interessi collettivi e che sappia mettere al centro lo sviluppo dei settori portanti dell’economia, creando un contesto favorevole agli investimenti e dotandosi di un modello di sviluppo sostenibile. Dobbiamo tutti insieme fare in modo di creare economia reale per così contrastare il depauperamento del capitale umano, soprattutto giovanile nel nostro territorio“.