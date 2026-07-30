Primo piano Augusta d’estate 2026, Sal Da Vinci in concerto il 27 agosto a ingresso gratuito di

AUGUSTA – Il primo grande nome del cartellone comunale “Augusta d’estate 2026” arriva ancor prima dell’annuncio ufficiale dell’amministrazione. A svelarlo è la società milanese “Vivo concerti”, tra i principali promoter italiani di concerti e tournée, che ha pubblicato sui propri canali social la locandina ufficiale aggiornata del tour estivo di Sal Da Vinci, nella quale compare anche una nuova tappa ad Augusta.

Secondo quanto riportato dalla locandina, il cantante si esibirà giovedì 27 agosto, a ingresso gratuito nell’ambito del cartellone estivo promosso dal Comune di Augusta. Il concerto è previsto in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, e rappresenta il primo artista di rilievo nazionale finora emerso dalla programmazione estiva cittadina.

L’inserimento della data augustana, come di una successiva data a Portopalo di Capo Passero (sabato 29 agosto), compare tra le nuove tappe del tour “Per sempre sì Live“, dedicato al brano con cui Sal Da Vinci ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo 2026.

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile 1969 da una famiglia di artisti napoletani. Figlio del celebre interprete della canzone napoletana Mario Da Vinci, è salito sul palcoscenico fin da bambino, costruendo nel corso di quasi cinquant’anni una carriera che spazia tra musica, teatro, cinema e televisione.

Nel panorama musicale italiano ha pubblicato numerosi album e singoli, alternando repertorio in italiano e in napoletano. Tra i successi più recenti spicca Rossetto e caffè, autentico fenomeno discografico del 2024, seguito dai brani Non è vero che sto bene, L’amore e tu e, nel 2026, Per sempre sì, canzone con la quale ha conquistato il Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha inoltre preso parte a numerose produzioni teatrali e televisive, confermandosi uno degli artisti più versatili del panorama italiano.

L’anticipazione della presenza di Sal Da Vinci si inserisce in un’estate che prenderà il via con oltre un mese di ritardo rispetto al passato. Come reso noto nelle scorse settimane dal primo cittadino, infatti, il cartellone “Augusta d’estate 2026” partirà nei primi giorni di agosto, tenendo conto dei tempi necessari dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, del successivo insediamento della nuova giunta e del nuovo Consiglio comunale.

Determinante sarà anche l’approvazione delle variazioni urgenti di bilancio, che il civico consesso è chiamato a esaminare nella sua terza seduta, già programmata per venerdì 31 luglio, passaggio propedeutico alla definizione e alla copertura finanziaria, tra l’altro, del programma degli eventi estivi.

(Foto di copertina crediti: pagina Facebook ufficiale di Sal Da Vinci)