Primo piano Augusta d’estate, pubblicato avviso esplorativo per stilare il cartellone 2022 di

AUGUSTA – Pubblicato dall’ottavo settore il bando comunale, nella forma dell’avviso di “mera natura esplorativa“, per la seconda edizione del cartellone di eventi “Augusta d’estate“. Il Comune invita associazioni, enti o privati in generale a presentare proposte organizzative su “eventi e intrattenimenti di natura culturale, artistica, musicale“.

Sono state individuate quali sedi delle iniziative estivi l’Isola, la Borgata, l’area balneare del Faro Santa Croce, il borgo di Brucoli e Agnone Bagni, in un periodo tra giugno e agosto. L’amministrazione, nell’eventualità della selezione della proposta, la cui valutazione è “insindacabile al fine dell’ammissibilità e della realizzazione dei progetti“, ne richiede il coordinamento. Tant’è che “la scelta delle date e degli spazi dove svolgere le attività proposte, previo accordo con i proponenti, spetta in via definitiva all’amministrazione comunale“.

Il Comune offre alle iniziative selezionate: l’inserimento nel cartellone comunale con il patrocinio dell’ente; la pubblicizzazione degli eventi attraverso sito web, canali social dell’ente ed “eventualmente” manifesti; l’autorizzazione all’utilizzo di spazi, aree pubbliche, immobili comunali individuati; la eventuale fornitura di palco modulare, transenne, punto luce, “compatibilmente alla disponibilità di bilancio” 2022. È previsto anche un contributo economico, sempre subordinato alla disponibilità di bilancio, concesso “in maniera esattamente proporzionale al costo complessivo di ciascuna manifestazione, secondo quanto indicato nel piano finanziario di previsione che ciascun soggetto proponente dovrà allegare“.

Tra le responsabilità del soggetto proponente l’evento, come si legge nell’istanza di partecipazione all’avviso, l’obbligo di “assicurare il decoro, l’igiene e la funzionalità degli impianti e/o strade, mantenendo in perfetta efficienza le strutture ed attrezzature sia nei periodi di apertura che di chiusura“, “provvedere alla guardiania, custodia e pulizia dell’impianto e/o strade per cui avranno autorizzazione allo svolgimento delle iniziative“. Dovrà assumersi, altresì, “ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e persone che avessero a verificarsi in occasione e o in conseguenza e correlazione agli eventi organizzati“.

Il termine per la presentazione delle proposte è venerdì 29 aprile alle ore 12, che dovranno essere indirizzate al Sindaco, e presentate all’ufficio protocollo o brevi manu in piazza D’Astorga o tramite Pec.

La prima edizione del cartellone comunale “Augusta d’estate” (vedi foto di copertina, relativa a uno spettacolo del 14 agosto in piazza Castello) si tenne nell’arco di appena un mese e mezzo, dal 15 luglio a fine agosto scorsi, a causa dell’interruzione anzitempo dovuta a una recrudescenza dei contagi da Covid-19. Erano infatti stati annullati, dapprima, lo spettacolo in programma il 18 agosto nell’area del Faro Santa Croce per la festa di Sant’Elena, poi la sagra della pizza promossa dai commercianti dell’Isola per l’ultimo weekend di agosto, infine tutti gli eventi di settembre.