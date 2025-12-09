Primo piano Consiglio provinciale, il francofontese Vinci lascia il posto all’augustano Niciforo di

AUGUSTA – Nella giornata odierna è stato annunciato un prossimo avvicendamento al Consiglio provinciale del Libero Consorzio comunale di Siracusa: lascia il posto il francofontese Giuseppe Vinci, dimissionario dopo poco più di sei mesi in carica, e subentra l’augustano Marco Niciforo (nella foto di repertorio in copertina), primo dei non eletti nella lista a sostegno del presidente Michelangelo Giansiracusa.

Come reso noto dai protagonisti, il subentro del consigliere comunale vicino al sindaco Giuseppe Di Mare è frutto di un accordo politico sponsorizzato dal deputato regionale della Democrazia cristiana, Carlo Auteri.

Al momento dell’elezione di secondo livello (potevano votare solo i 21 sindaci e i 324 consiglieri comunali dei comuni siracusani) dello scorso aprile, Giansiracusa aveva ottenuto una maggioranza ampia grazie al sostegno di una coalizione trasversale di primi cittadini, partiti centristi e liste civiche. In quell’occasione la sua lista, denominata “Michelangelo Giansiracusa presidente – Comuni al centro“, aveva ottenuto 7 seggi su 12 nel nuovo Consiglio. Tra i consiglieri eletti risultava appunto anche Giuseppe Vinci, esponente Dc e attuale presidente del Consiglio comunale di Francofonte.

Con l’ingresso nel consesso aretuseo di Marco Niciforo, la rappresentanza all’interno del Consiglio provinciale manterrà inalterato il rapporto di forza tra la maggioranza trasversale che vede insieme Grande Sicilia, Dc, Azione e liste civiche, e l’opposizione di cui fanno parte Fratelli d’Italia (con 2 consiglieri), Forza Italia (2) e Partito democratico (1).