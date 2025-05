Primo piano Augusta, “Dimmi cosa vuoi”, la strada per la felicità in un racconto di Marcella Di Grande di

AUGUSTA – “La prima volta che ho infilato la testa nel mio mondo sommerso, nell’abisso che albergava in me, tutto era buio, con nebulose sparse e stelle e lamenti e sangue e pace. Ero immersa nel caos e nel disordine (…) ma ciò che vidi fu qualcosa che mi trasformò per sempre“. Questo l’incipit del racconto di Marcella Di Grande, coach neurolinguistica e novella scrittrice augustana.

Gli ultimi otto anni del suo lavoro di coaching, che consiste nel guidare l’altro fino alla realizzazione personale attraverso modelli soggettivi orientati alla soluzione, sono confluiti nella stesura del suo secondo libro, Dimmi cosa vuoi, un titolo che presuppone l’essenza della realizzazione: domande utili e funzionali e parole scelte con cura.

Dimmi cosa vuoi, già acquistabile su Amazon in versione cartacea ed eBook, racconta la storia di un cambiamento vero che parte dall’insoddisfazione per diventare poi esplorazione di sé, consapevolezza, scoperta, comprensione, perdono, amore, intuizione, capacità nuove e, infine, realizzazione.

In Dimmi cosa vuoi ogni cosa accade in un modo che la protagonista non avrebbe mai potuto immaginare e grazie a una donna, un’energia, una visione, della quale, solo alla fine, si scoprirà l’identità; quattro chiavi di diverso colore saranno un insolito accesso alla tanto temuta quanto desiderata trasformazione.

Il racconto di Marcella Di Grande intende rappresentare un valore aggiunto alla quotidianità, un libro che mostra la strada che si cerca da tempo, che assiste nelle decisioni e guarisce dalle ansie e dalle paure.

““Dimmi cosa vuoi” suggerisce che le cose possono davvero cambiare, non dobbiamo far altro che tirar fuori il tutto che sta dentro di noi per raggiungere il benessere – afferma l’autrice, al lancio del suo libro nel più popolare store digitale – Perché la felicità esiste, l’amore a prima vista esiste, così come esistono tanti modi di vedere la realtà e di agire senza rinunciare all’amore per noi stessi e alla nostra identità“.

