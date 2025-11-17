Eventi Augusta, riflettori sulla filosofia attiva: sabato evento “Nuova Acropoli” con Marcella Di Grande di

AUGUSTA – Nuovo evento autunnale dell’associazione “Nuova Acropoli” che, nell’ambito della Giornata mondiale della filosofia, ha organizzato un incontro culturale dal titolo: “Vuoi davvero costruire il futuro? Trova adesso le tue chiavi!”. L’appuntamento è per sabato 22 novembre alle ore 18,30 nell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo San Biagio (nella foto di repertorio in copertina).

Anche quest’anno il sodalizio intende celebrare in città l’importante giornata voluta dall’Unesco, che tradizionalmente si celebra il terzo giovedì del mese di novembre, ispirata al tema “Verso l’unità attraverso la diversità”, ponendo nell’evento locale l’accento sulla centralità che può avere la filosofia attiva nella vita di ogni essere umano, per un cambiamento personale e collettivo.

Durante la serata verrà inoltre presentato il libro “Dimmi cosa vuoi” di Marcella Di Grande, coach neurolinguistica e novella scrittrice augustana.

“L’incontro culturale – anticipa la presidente della filiale di Augusta di “Nuova Acropoli”, Rosaria Borzì – ha l’intento di far riflettere e conoscere la filosofia, attraverso un dialogo di confronto a due voci, con la scrittrice augustana Marcella Di Grande, su un argomento ampio e al contempo utile e fondamentale: vogliamo essere costruttori attivi del nostro futuro o spettatori passivi di una vita sempre più frenetica? Quali strumenti o quali “chiavi” abbiamo per farlo?“.