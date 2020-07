Primo piano Augusta, donna “animalista” porta via il cane a un anziano: finisce denunciata per furto di

AUGUSTA – Una donna è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri, ieri, per l’ipotesi di reato di furto di un cane. I fatti contestati sarebbero avvenuti nella stessa giornata alla Borgata, in viale America.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’anziano padrone portava a spasso il suo cagnolino quando è stato avvicinato da una donna che, senza dire nulla e con un’azione repentina, avrebbe afferrato il cucciolo e lo avrebbe sottratto al padrone, dileguandosi con la propria autovettura per le vie cittadine e lasciando sul posto, attonito, il padrone.

L’uomo, una volta ripresosi dallo spavento, si è presentato negli uffici della stazione carabinieri, lì vicino, per denunciare l’episodio. I militari, attraverso accertamenti, sono riusciti in breve tempo a rintracciare la donna, identificata in un’appartenente a un’associazione animalista.

Secondo quanto divulgato dai carabinieri, la donna avrebbe riferito loro di non voler restituire il cagnolino al proprietario poiché, secondo lei, non curava in modo appropriato il benessere dell’animale, a suo giudizio “malnutrito e maltrattato“. Ma le accuse della donna sono state ritenute “infondate” dai militari, in quanto “smentite da personale medico veterinario” che proprio poco prima dell’episodio, su richiesta del denunciante, aveva visitato l’animale per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip.

