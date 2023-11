Primo piano Augusta, due istituti comprensivi omaggiano i “murticeddi” con evento di piazza di

AUGUSTA – Si è celebrata nella vigilia di Ognissanti, in piazza Castello, “‘a festa dei murticeddi” (la Festa dei Morti) con due istituti comprensivi, “Principe di Napoli” e “Salvatore Todaro“, a omaggiare i defunti coniugando tradizione e clima festoso.

L’iniziativa dinanzi al monumento ai Caduti ha inteso far conoscere agli alunni il valore, nella storia e nel presente, di queste giornate in cui è sospesa l’attività didattica, con giovedì 2 (Commemorazione dei defunti) e venerdì 3 novembre a seguire il mercoledì festivo di Ognissanti.

“L’iniziativa è stata pensata dai docenti e caldeggiata dalla dirigente scolastica Agata Sortino – si legge nella nota delle due scuole organizzatrici – per offrire alle nuove generazioni dei momenti di riflessione sulle tradizioni del passato legate alla “Festa dei Morti”, così come, in passato, i nonni le tramandavano ai nipoti“.

Filo conduttore dell’evento di piazza è stato “il senso gioioso della Festa dei Morti“, come ha voluto sottolineare la dirigente scolastica nel suo intervento, ricordando le emozioni vissute da piccola quando attendeva il “regalo dei murticeddi”.

Il viaggio nella tradizione augustana e siciliana della Festa dei Morti è stato reso dagli studenti dei due istituti in uno spirito di piena condivisione, che li ha visti protagonisti di sketch per ricordare la “lettera ai murticeddi“, l’usanza della frutta secca nel “cannistru” (cesto) e dei dolci tipici quali la frutta martorana, le “ossa dei morti” e i totò. Al riguardo, il tuffo nel passato ha permesso ai giovani alunni di scoprire la storia della nobildonna Eloisa Martorana e dei dolcetti di pasta reale da lei ideati, inoltre di ricercare le ricette delle “ossa dei morti” e dei totò, i quali possono considerarsi antesignani nella lotta allo spreco alimentare essendo nati dall’esigenza di utilizzare avanzi di farine e impasti vari dopo altre lavorazioni, ad esempio quella del pane.

Come ogni festa che si rispetti, una parte del programma è stato dedicato alla musica. Suoni e parole hanno evocato i cari estinti sulle note della canzone di Irama, Ovunque sarai e attraverso la lettura di versi selezionati dalle canzoni Le tasche piene di sassi di Jovanotti, Gocce di memoria di Giorgia e Candle in the wind di Elton John. Sulle note delle emozioni, gli alunni hanno rivolto un augurio a tutti i presenti: “Impariamo a rispettare la vita e ad apprezzarla in ogni momento!“.

A conclusione dell’evento, il sindaco Giuseppe Di Mare, alla presenza degli assessori Biagio Tribulato, Pino Carrabino e Pippo Spanò, ha ringraziato organizzatori e protagonisti dei due istituti comprensivi per aver ricordato le tradizioni legate ai defunti e, inoltre, ha rivolto un pensiero ai due gravi conflitti in corso in Ucraina e tra Gaza e Israele.

Nella giornata della Commemorazione dei defunti, 2 novembre, a nome delle due scuole, sarà deposta al cimitero comunale una corona di fiori da parte degli alunni Silvia Tringali e Alessandro Sutera.