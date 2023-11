Eventi Augusta, Grande guerra, ciclo di conferenze storiche sugli “aspetti sconosciuti” al via il 3 novembre di

AUGUSTA – “La Grande guerra. Aspetti sconosciuti di una guerra conosciuta“ è il titolo di un ciclo di incontri sulla Grande guerra, a cura del Centro studi storico-militari di Augusta (Cssma) presieduto da Piero Monticchio.

Il ciclo sarà inaugurato il prossimo venerdì 3 novembre, nel salone di rappresentanza del Circolo Unione di Augusta (ingresso da piazza Duomo) e vedrà, in quel primo incontro, la collaborazione di Archeoclub d’Italia sede di Augusta e dello stesso Circolo Unione, presieduti rispettivamente da Mariada Pansera e Alfredo Beneventano Del Bosco.

Dalle ore 17,30 sarà possibile ammirare una mostra di cimeli e di fotografie storiche originali (vedi foto di copertina) messi a disposizione dal presidente del Cssma. Alle ore 18,30 inizierà la conferenza che vedrà gli interventi di Piero Monticchio su “I siciliani e la Grande guerra”, Mariada Pansera su “Maria Bergamas; la madre d’Italia tra memoria e storia” e Antonello Forestiere su “L’attualità del Milite Ignoto”. Sono previste diverse letture a cura della socia del Circolo Unione, Gaetanella Bruno.

“L’iniziativa, attraverso tutti i suoi incontri, si pone l’obiettivo di trattare e narrare aspetti che i libri di scuola non ci raccontano – si legge nella nota del Cssma – aspetti che vanno al di là del fatto storico accaduto ma che afferiscono alla sfera emozionale e ai sentimenti di chi quella guerra l’ha vissuta in prima persona, in trincea, al fronte o, semplicemente, da casa“.

“Una guerra vissuta e combattuta da tutti, indistintamente, uomini e donne che, spinti dall’amore per la loro terra, per il loro paese, per la loro Patria e la sua unità, non si tirarono mai indietro – prosegue la nota – arrivando, invece, a forme di sacrifici estremi che ancora oggi, a distanza di poco più di cento anni, la nostra Nazione ricorda celebrando il 4 novembre, ”Giorno dell’Unità nazionale” e “Giornata delle Forze armate”; giornata durante la quale, peraltro, si rende omaggio al Milite ignoto tumulato presso il Sacello dell’Altare della Patria a Roma il 4 novembre 1921“.

Il ciclo di incontri promossi dal Cssma, al via il 3 novembre, prevede iniziative con cadenza mensile fino al mese di marzo.