Primo piano Augusta, due studenti del “Ruiz” sul podio del concorso letterario provinciale dell’Ordine dei medici di

AUGUSTA – Due studenti dell’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” hanno conquistato il podio della seconda edizione del concorso letterario promosso dall’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Siracusa, e riservato alle scuole a curvatura biomedica del territorio. La cerimonia di premiazione si è tenuta, lo scorso 25 settembre, nella sala convegni “Giovanni Paolo II” del santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, in occasione dell’ottava edizione dell’evento “L’Ordine incontra la città”.

Tema conduttore di quest’anno, di cogente attualità, è stato quello dell’uso dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nel rapporto tra medico e paziente, sulla traccia “Intelligenza artificiale, medicina e distopia: il mondo che verrà…”. Argomento su cui si sono soffermati anche il presidente dell’Ordine dei medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, organizzatore dell’evento e instancabile conduttore dei lavori e della serata, nonché il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli.

La giuria, composta dal dottor Giuseppe Ruggeri, presidente nazionale dell’Associazione medici scrittori, e dalla scrittrice siracusana Annamaria Piccione, ha infatti assegnato il primo premio a Valerio Anfuso della classe 4ªQL del Liceo scientifico quadriennale delle scienze applicate, per la sua analisi lucida delle implicazioni etiche dell’IA applicata alla chirurgia, contenute nel suo elaborato intitolato Se fossi stato umano. A completare il podio, la concittadina Gloria Larizza della classe 4ªAL del Liceo scientifico delle scienze applicate, il cui racconto, dal titolo Medibot e dr. Leonardo, ha saputo coniugare tensione narrativa e riflessioni critiche sulle derive distopiche della telemedicina.

Tra i finalisti del concorso letterario, per il “Ruiz”, anche Silvia Catania di 4ªBL, Vittoria Giovanniello, Sara Conti, Giulia Piazza di 5ªBL e Morgan Morello di 5ªAL.

Gli studenti sono stati accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, e dalle docenti Concetta Baffo e Gabriella Salemi. “La vittoria di Valerio e Gloria ci riempie di orgoglio – ha dichiarato la ds del “Ruiz” – Questo riconoscimento dimostra che i nostri percorsi di curvatura biomedica non solo avvicinano gli studenti alle scienze, ma stimolano anche la creatività e il pensiero critico. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che la medicina di domani avrà bisogno di menti intraprendenti e attente ai risvolti etici delle innovazioni“.