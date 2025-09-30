Eventi Nuova Acropoli Augusta, corso di formazione al volontariato in ecologia: presentazione l’11 ottobre di

AUGUSTA – Sarà presentato mercoledì 11 ottobre alle ore 18,30, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, il nuovo Corso di formazione al volontariato in ecologia promosso dalla filiale cittadina dell’associazione “Nuova Acropoli“.

“In un’epoca segnata da crescenti fratture tra essere umano e Natura – rende noto il sodalizio – l’iniziativa intende offrire un cammino formativo che unisce riflessione filosofica e impegno pratico, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli“.

Il percorso, gratuito e aperto a tutti, si articola lungo tre dimensioni complementari. La prima, teorica, sarà incentrata sull’esplorazione del pensiero dei filosofi antichi e intende veicolare una visione dell’uomo come parte integrante della natura. La seconda, tecnica, fornirà strumenti e competenze utili a comprendere l’impatto delle nostre scelte quotidiane sull’ambiente. La terza, pratica, intende trasformare la riflessione in azione attraverso attività di tutela, rigenerazione e cura del territorio.

Come sottolineano i promotori, il Corso nasce “non con l’intento di trasmettere nozioni, ma di stimolare un vero e proprio cambiamento di atteggiamento: dall’indifferenza alla partecipazione, dal consumo alla cura, dall’egocentrismo all’ecocentrismo“.

L’incontro dell’11 ottobre rappresenta dunque “un invito alla cittadinanza a riscoprire un legame autentico con la Natura, intesa come guida e maestra, e ad avviare un cammino personale e comunitario verso una più armoniosa convivenza con l’ambiente e con gli altri“.

(Nella foto di repertorio in copertina: recente attività di volontariato ecologico di “Nuova Acropoli” di Augusta)