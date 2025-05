Primo piano Augusta, è Fiorindo Passanisi il nuovo segretario cittadino del Pd di

AUGUSTA – Cambio alla segreteria cittadina del Partito democratico dopo un lustro. Fiorindo Passanisi (nella foto di repertorio in copertina) è stato eletto nuovo segretario del circolo cittadino, succedendo a Luca Vita che ricopriva l’incarico dal giugno del 2020.

Il congresso comunale si è svolto a palazzo San Biagio ieri, in concomitanza con il congresso regionale, “alla presenza di dirigenti e iscritti che hanno preso parte attiva alla prima fase di confronto interno – si apprende da una nota stampa – seguita dalla votazione per l’elezione del segretario regionale e di quello cittadino“.

Secondo quanto riferito alla nostra Redazione dai vertici locali Pd, si sono recati a votare 86 tesserati su 109, e 86 voti hanno ottenuto sia il candidato unico alla segreteria cittadina Fiorindo Passanisi che il candidato unico alla segreteria regionale Anthony Barbagallo.

“Sono molto onorato e felice di essere stato indicato, da più parti, come elemento di equilibrio per consentire al circolo di Augusta di ripartire in maniera compatta – dichiara Passanisi – Casa per casa, strada per strada, da qui deve ripartire il Partito democratico ad Augusta, coinvolgendo giovani e soggetti che abbiano voglia di fare politica, esprimendo il proprio pensiero liberamente. Bisogna lavorare da squadra, per il bene del gruppo e non del singolo. Dire la verità nell’epoca della menzogna non vuol dire essere rivoluzionari“.

“In Consiglio comunale continueremo un’opposizione seria, fondata sulla valutazione dei provvedimenti, e mai sui pregiudizi, soprattutto grazie al grande e prezioso lavoro svolto dai nostri consiglieri Milena Contento e Giancarlo Triberio – sottolinea il neo segretario cittadino – Con questa predisposizione d’animo, e tutti insieme, faremo crescere il Partito democratico ad Augusta“.

“Un sentito ringraziamento – conclude – va a tutti gli iscritti e dirigenti che hanno partecipato a questo importante momento di democrazia interna, e ai componenti del nuovo direttivo che collaboreranno nella gestione del partito a livello cittadino“.